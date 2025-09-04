Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи О 4 сезоне «Зимородка» ничего не слышно, но мы можем вспомнить, чем закончился 3-ий — финал полон тайн и недосказанностей

О 4 сезоне «Зимородка» ничего не слышно, но мы можем вспомнить, чем закончился 3-ий — финал полон тайн и недосказанностей

4 сентября 2025 19:35
Кадр из сериала «Зимородок»

Вдруг премьера все-таки будет, а вы все забыли?

Пока одни зрители тайно надеются, что 4 сезона «Зимородка» все-таки снимут, другие пересматривают то, что уже есть. Страсти вокруг семейства Корханов снова накаляются, самое время вспомнить, чем завершилась предыдущая глава. Мало ли, вдруг и правда будет продолжение? Кто знает.

Для тех, кто успел подзабыть финал третьего сезона после бесконечной череды фильмов и сериалов, напоминаем ключевые события и неожиданные повороты истории.

Разбитые чувства и неожиданные союзы

С первых минут третьего сезона стало понятно: отношения Сейран и Ферита переживают серьёзный кризис. Новые романы, болезненные расставания и попытки начать всё заново не смогли погасить их чувства. Даже брак Сейран с Синаном обернулся ловушкой — он пытался отравить её. Только вмешательство Ферита спасло героиню, и чуть позже пара снова соединилась.

Тем временем жизнь других героев тоже не стоит на месте: кто-то разводится, кто-то находит любовь, кто-то становится родителем в третий раз. В особняк возвращаются старые персонажи и появляются новые — Серпиль, Чичек, Карам, Дженгиз. Каждому из них сценаристы отводят особую роль в сложном клубке интриг.

Кадр из сериала «Зимородок»

Тайна семьи Корханов

Главная сюжетная бомба сезона — раскрытие тайны Абидина. Оказывается, он — родной племянник Халиса, а его мать, считавшаяся погибшей, жива и жаждет мести. Семья оказывается на грани раскола, и лишь появление общего врага заставляет Корханов объединиться.

На фоне этих событий каждый герой проходит через свои личные испытания: Сейран сталкивается с угрозой бесплодия, Суна попадает в тюрьму, Ферит мучается паническими атаками. Страсти накаляются до предела, и каждое решение кажется судьбоносным.

Финал с недосказанностью

В заключительных сериях враги повержены, Халис возвращается из Швейцарии, а Сейран и Ферит в третий раз женятся. Пара усыновляет мальчика по имени Тешко и вскоре узнаёт, что ждут собственного ребёнка. Казалось бы, наступает идиллия.

Однако спустя четыре года исчезает маленькая Дуру. За кулисами происшествия стоит Тарык, но Фериту удаётся спасти дочь. Семья снова воссоединяется, и спустя двадцать лет дети СейФер, Суны и Абидина прощаются с родовым особняком, который превращают в музей имени Халиса Корхана.

Финал дарит зрителям долгожданное чувство завершённости, но оставляет лёгкий привкус недосказанности. Куда пропал Латиф? Кто на самом деле Дженгиз? Почему Ферит не пришёл на ужин в честь возвращения Халиса? Ответов на эти вопросы нет — и, возможно, именно они станут зацепкой для четвёртого сезона.

Ранее мы писали: На IMDb есть единственный сериал НТВ с рейтингом 9 из 10: тоже про честного мента, но не «Невский».

Фото: Кадр из сериала «Зимородок»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан Читать дальше 27 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше