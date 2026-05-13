Этот злодей в «Гарри Поттере» страшнее Волан-де-Морта: даже на экране на него было жутко смотреть

Финал его линии тоже был безрадостным.

Одним из самых преданных и по-своему харизматичных лидеров Пожирателей Смерти в саге о «Гарри Поттере» был Барти Крауч-младший. Однако экранизация, к сожалению, не смогла передать всю глубину и сложность этого персонажа.

Да, Дэвид Теннант блестяще справился с ролью. Но в фильмах ему уделили гораздо меньше внимания, чем в оригинальных книгах. Поэтому многие важные детали остались за кадром.

Зрители почти не увидели его истинных мотивов и по-настоящему леденящей душу истории. А между тем, в некоторых аспектах он был даже более фанатичным, изощрённым и опасным, чем сам Волан-де-Морт.

История Барти Крауча-младшего

Барти Крауч-младший вырос в аристократической семье. Его отец, высокопоставленный чиновник Министерства магии, был поглощён карьерой и почти не уделял сыну внимания. Барти стал отличником в Хогвартсе, попав в Слизерин.

После школы он стал одним из самых преданных Пожирателей Смерти. После падения Волан-де-Морта Барти вместе с Лестрейнджами пытал супругов Долгопупсов до безумия. За это его поймали и отправили в Азкабан.

На суде его отец, чтобы спасти свою репутацию, публично отрёкся от сына. В тюрьме Барти быстро слабел. Его умирающая мать спасла его, поменявшись с ним местами с помощью оборотного зелья. Сойдя за умершего, Барти вернулся на свободу.

Чтобы помочь возрождению Волан-де-Морта, он похитил Аластора Грюма и, приняв его облик, устроил Гарри Поттеру участие в Турнире Трёх Волшебников. Его план был раскрыт в последний момент. В наказание дементор поцелуем лишил его души, оставив лишь пустую оболочку.

Барти Крауч-младший и Волан-де-Морт

Если Волан-де-Морт — это воплощение абстрактного, почти мифического зла, то Барти Крауч-младший представляет собой зло человеческое, личное и потому особенно пугающее.

Волан-де-Морт действует из чистейшего эгоизма, страха смерти и жажды власти. Его мотивы хоть и ужасны, но просты и предсказуемы.

Барти Крауч же был идеалистом зла. Он верил в идею «чистоты крови» и в фигуру Тёмного Лорда с религиозным фанатизмом.

Кроме того, Барти Крауч — гений маскировки и манипуляции. Доверять такому врагу нельзя никому и никогда.

Волан-де-Морт часто действует через других, его жестокость порой носит отстранённый характер.

А вот Барти Крауч лично и с наслаждением пытал Долгопупсов до состояния полного безумия. Он сделал это не по прямому приказу, а просто в попытке найти хозяина. Его действия были мотивированы личной яростью и фанатизмом.

Именно поэтому для многих он — самый запоминающийся и психологически проработанный антагонист во всей серии.