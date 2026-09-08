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Киноафиша Статьи Этот жуткий фильм 18+ Питер Джексон снял еще до «Властелина колец»: в 90-е его требовали запретить, а сейчас считают классикой с 89% на RT

Этот жуткий фильм 18+ Питер Джексон снял еще до «Властелина колец»: в 90-е его требовали запретить, а сейчас считают классикой с 89% на RT

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Живая мертвечина» (1992)

Режиссер экспериментировал с форматами.

Сегодня имя Питера Джексона прежде всего связано с «Властелином колец» и «Хоббитом». Но задолго до Средиземья режиссёр снимал совсем другое кино. В 1992 году он выпустил хоррор «Живая мертвечина» — крайне жестокую и при этом абсурдную комедию ужасов, которая позже стала культовой.

Сюжет

Лайнел Косгроув живёт под постоянным контролем своей матери Веры. После смерти мужа она фактически не оставляет сыну свободы. Всё меняется, когда Лайнел знакомится с Пакитой, продавщицей из местного магазина.

Во время свидания в зоопарке они замечают необычное животное — крысо-обезьяну. Вера, тайком следившая за сыном, оказывается укушена. Вскоре её состояние резко ухудшается, а затем проявляются признаки превращения в зомби.

Лайнел не может решиться избавиться от матери и прячет её дома, никому не рассказывая о случившемся. Однако болезнь постепенно распространяется, и ситуация выходит из-под контроля.

Кадр из фильма «Живая мертвечина» (1992)

Детали

Кульминацией становится вечеринка в доме Лайнела, во время которой из подвала выбираются зомби. Сцену долго считали самой кровавой в истории кино, пока в 2013 году этот статус не перешёл к «Зловещим мертвецам».

При всей жестокости фильм построен и на чёрном юморе. Сам Джексон говорил о влиянии «Монти Пайтона и Святого Грааля», что хорошо заметно по абсурдным ситуациям и общей манере повествования.

После выхода картину высоко оценили критики на фестивалях, где она получила несколько наград, но массовые зрители встретили её гораздо холоднее. Из-за чрезмерного количества крови фильм даже предлагали запретить.

Со временем отношение к «Живой мертвечине» изменилось. Сейчас картину считают культовой работой раннего Джексона, а на Rotten Tomatoes у неё 89% положительных отзывов.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Живая мертвечина» (1992)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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