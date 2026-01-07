Этот жестокий триллер 2013 года повлиял на «Очень странные дела» больше Кинга и Спилберга: присмотритесь, и тоже увидите связь

Создатели «Очень странных дел» не раз улыбались, когда их спрашивали про вдохновение: мол, тут и Кинг, и Спилберг, и вся магия 80-х. Но за фасадом ностальгии скрывается один куда менее очевидный источник — жёсткий криминальный триллер Дени Вильнёва «Пленницы» (2013) с Хью Джекманом. И то, как фильм о пропавшей девочке превратился в историю про демогоргонов, лаборатории и подростков-героев, — отдельный маленький детектив.

Как один фильм стал отправной точкой

Братья Даффер увидели «Пленниц» в кино и, по собственным словам, буквально уткнулись в мысль: «Такую историю надо было рассказывать не за два часа, а в формате мини-сериала». Триллер Вильнёва давил атмосферой, держал за горло и оставлял ощущение незакрытой двери — идеально для сериального формата, который как раз взлетал благодаря стримингам.

Именно пропажа ребёнка стала тем самым «зерном», из которого проросли будущие «Очень странные дела». Только Дафферам было мало реализма — они мыслят категориями подростков, выросших на Кинге и настолках.

Как детективная драма превратилась в хоррор-блокбастер

По словам Мэтта и Росса, они долго обсуждали: что, если в эту историю о поиске мальчика добавить пугающее сверхъестественное? «Можно ли туда вставить монстра, который ест людей?» — вспоминали они. Ответ был очевиден. Дафферы — ботаники и романтики эпохи VHS: монстр тут же стал таким же важным персонажем, как отчаявшийся отец из триллера Вильнёва.

Так родилась формула: личная трагедия + паранойя маленького городка + научная фантастика и щепотка детского страха. То, что в «Пленницах» могло бы быть моральной драмой, у Дафферов превратилось в портал в Изнанку.

Вильнёв тоже сделал скачок — только в кино

Интересно, что и сам Вильнёв после «Пленниц» резко свернул в научную фантастику. «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049», «Дюна» — всё это выросло из того же корня, из того же исследования страха, вины и человеческих границ. Оба проекта — и «Очень странные дела», и путь Вильнёва — разошлись в стороны, но стартовали одинаково: с маленькой трагедии, способной запустить лавину.

Почему эта связь важна

Теперь становится понятно, почему «Очень странные дела» всегда держались за эмоции сильнее, чем за монстров. В основе — не ужасы, а человеческая боль, взятая из приземлённого, почти бытового триллера. Дафферы просто добавили демонов — метафорических и реальных.

И оттого сериал до сих пор цепляет: за всеми порталами, псай-детьми и демогоргонами в его ДНК спрятан один простой вопрос из «Пленниц»: что готов сделать человек, когда исчезает его ребёнок?

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.