Этот жанр не ограничивается «Ведьмаком» и «Игрой престолов»: 5 малоизвестных, но не менее шикарных фэнтези-сериалов

Мир фэнтези-книг огромен и многообразен, но лишь немногие из них удостоились экранизации. И еще меньше — оказались на слуху у зрителей. В этой подборке мы решили исправить ситуацию и рассказать о пяти малоизвестных, но не менее крутых сериалах, чем «Ведьмак» и «Игра престолов».

«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» (2015)

Мини-сериал, снятый BBC по бестселлеру Сюзанны Кларк, буквально пропитан атмосферой викторианской Англии и старинной магии. Два джентльмена — один скрупулёзный и сухой, другой порывистый и талантливый — возвращают волшебство в страну, где оно давно стало всего лишь теорией. На фоне наполеоновских войн, таинственных фэйри и старинных гримуаров разворачивается интеллигентная дуэль характеров и мировоззрений.

«Агентство “Локвуд и компания”» (2023)

Это сериал про подростков, которые по ночам охотятся на призраков в альтернативном Лондоне, где сверхъестественные силы стали повседневностью. По духу — смесь фэнтези, хоррора и классического британского детектива. В основе — книги Джонатана Страуда, известного по «Трилогии Бартимеуса», но сериал гораздо мрачнее и взрослее.

«Песочный человек» (2022—...)

По культовому комиксу Нила Геймана сняли именно то, что фанаты ждали долгие годы. Повелитель Снов — Морфей — после веков заточения возвращается в мир, чтобы восстановить разрушенное царство грёз. Но это не просто фэнтези о снах. Это экзистенциальное путешествие, где каждый эпизод — почти притча. Здесь есть демоны, ад, смерть, волшебство и легенды, но поданы они как размышление о жизни, свободе, предназначении.

«Хроники Шаннары» (2016–2017)

Фэнтези-эпопея, основанная на цикле Терри Брукса, переносит нас в постапокалиптический мир, где после ядерной катастрофы образовалось новое общество с магией, эльфами и демонами. Мир сериала — это будущее нашей Земли, отброшенной в темные века. Главный герой Ши Омсфорд отправляется на опасное задание — найти Меч Шаннары и остановить армию демонов.

«Сумеречные охотники» (2016–2019)

Основанный на книгах Кассандры Клэр сериал «Сумеречные охотники» рассказывает о мире полудемонов и полуангелов, защищающих людей от демонической угрозы. Клэри Фрэй в день своего совершеннолетия узнаёт, что её жизнь — обман, а реальность наполнена теневыми существами. Её мать исчезает, и девушка, вместе с новыми союзниками, должна погрузиться в этот скрытый мир и раскрыть семейную тайну.

Эти пять сериалов — находки для тех, кто устал от шаблонов и хочет чего-то необычного. Фэнтези бывает разным: величественным, камерным, пугающим, наивным — но главное, чтобы оно было живым. И в этих историях оно именно такое.

Ранее мы писали: Это вам не «Игра престолов» или «Уэнсдей»: 5 сериалов в жанре мрачного фэнтези, которые жутко понравятся взрослым.