Этот здоровяк из «Царя скорпионов» жутко пугал меня в нулевые: Скала хочет обратно во вселенную «Мумии»

21 января 2026 22:00
Кадр из фильма «Царь скорпионов»

Актер уже заявил о своих творческих планах.

Роль Царя Скорпионов стала для Дуэйна Джонсона самой первой в кино. Герой появился в фильме «Мумия возвращается», а уже в 2002 году получил собственную картину — «Царь скорпионов».

И сейчас, как стало известно, актёр снова задумался о том, чтобы вернуться к образу, с которого началась его звёздная карьера.

Дуэйн «Скала» Джонсон в роли Царя Скорпионов

Джонсон снова заговорил о роли, с которой для него всё началось. Актер ясно дал понять, что готов вновь облачиться в доспехи Метаяса — легендарного Царя Скорпионов, впервые появившегося на экранах более двадцати лет назад в «Мумии возвращается».

Несмотря на плотный график и статус одной из самых востребованных звёзд Голливуда, 53-летний Джонсон не стал скрывать своей ностальгии. В интервью он прямо заявил о готовности вернуться к персонажу, если такое предложение поступит.

«Я абсолютно открыт для этого диалога. В конце концов, именно эта франшиза в корне изменила траекторию моей жизни и карьеры», — сказал Джонсон.

Кадр из фильма «Царь скорпионов»

«Мумия 4»

Слухи о возвращении культовой франшизы набирают обороты. По последней информации, студия ведёт активные переговоры с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс. Если стороны придут к согласию, легендарный дуэт авантюристов Рика и Эвелин О’Коннелл может вновь воссоединиться на экране.

Ранее в прессе циркулировали сообщения, что Дуэйн Джонсон, чья карьера расписана на годы вперёд, вряд ли войдёт в состав актёров нового фильма. Однако ситуация изменилась после заявления самой звезды.

Джонсон дал понять, что для возвращения к роли, которая когда-то стала его визитной карточкой, он вполне может найти возможность в своём плотном графике.

Оригинальный фильм 1999 года был снят по мотивам хоррора 1932 года. Картина оказалась крайне успешной, собрав в прокате 415 миллионов долларов при бюджете всего в 80 миллионов. Этот успех и породил две сиквела.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «Царь скорпионов» (2002)
Светлана Левкина
