Этот забытый в России Sci-Fi оказался «Интерстелларом» наоборот – и стоил в 300 раз дешевле шедевра Нолана

20 октября 2025 07:29
Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014), «Темная звезда» (1974)

Выглядит комично, но темы поднимает важные.

До того, как Джон Карпентер напугал планету своим «Хэллоуином», он снял фильм про космос, где герои не спасают человечество, а методично уничтожают целые планеты. В «Интерстелларе» люди ищут новые миры, чтобы заселить их. У Карпентера — наоборот: человечество начинает освоение космоса с тотального геноцида.

«Тёмная звезда» (1974) — студенческая работа, снятая за жалкие 60 тысяч долларов, но в ней угадывается режиссёр, который однажды снимет один из самых важных хорроров в истории.

«Темная звезда» (1974)

По сюжету четверо астронавтов уже двадцать лет болтаются по галактике, взрывая «нестабильные» планеты, чтобы расчистить место для будущих колоний.

Команда «Тёмной звезды» — это не героические первопроходцы, а уставшие клоуны в унылой космической коммуналке. Один разговаривает с разумной бомбой, другая сцена превращается в абсурдную погоню за пришельцем, похожим на надувной мяч с лапками.

«Темная звезда» (1974)

Всё это выглядит так дешево, что невозможно не улыбнуться, но за анекдотами и картонными декорациями прячется философская тоска.

Финал, вопреки всему, — почти поэма о свободе. Один из астронавтов сгорает в атмосфере, паря на обломке, словно сёрфер, наконец вырвавшийся из бесконечной рутины.

«Темная звезда» (1974)

Сегодня «Тёмная звезда» выглядит как курьёз, но именно из таких фильмов рождается кино. И пусть «Интерстеллар» стоил в триста раз дороже, именно Карпентер первым показал, что среди звёзд можно не только спасать, но и терять человечность — с иронией, философией и говорящей бомбой.

Ранее мы писали: Не «Межзвездный» и не «Космический»: объясняем, что на самом деле значит «Интерстеллар» и почему слово не перевели на русский

Фото: Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014), «Темная звезда» (1974)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
