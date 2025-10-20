Этот забытый в России Sci-Fi оказался «Интерстелларом» наоборот – и стоил в 300 раз дешевле шедевра Нолана

До того, как Джон Карпентер напугал планету своим «Хэллоуином», он снял фильм про космос, где герои не спасают человечество, а методично уничтожают целые планеты. В «Интерстелларе» люди ищут новые миры, чтобы заселить их. У Карпентера — наоборот: человечество начинает освоение космоса с тотального геноцида.

«Тёмная звезда» (1974) — студенческая работа, снятая за жалкие 60 тысяч долларов, но в ней угадывается режиссёр, который однажды снимет один из самых важных хорроров в истории.

По сюжету четверо астронавтов уже двадцать лет болтаются по галактике, взрывая «нестабильные» планеты, чтобы расчистить место для будущих колоний.

Команда «Тёмной звезды» — это не героические первопроходцы, а уставшие клоуны в унылой космической коммуналке. Один разговаривает с разумной бомбой, другая сцена превращается в абсурдную погоню за пришельцем, похожим на надувной мяч с лапками.

Всё это выглядит так дешево, что невозможно не улыбнуться, но за анекдотами и картонными декорациями прячется философская тоска.

Финал, вопреки всему, — почти поэма о свободе. Один из астронавтов сгорает в атмосфере, паря на обломке, словно сёрфер, наконец вырвавшийся из бесконечной рутины.

Сегодня «Тёмная звезда» выглядит как курьёз, но именно из таких фильмов рождается кино. И пусть «Интерстеллар» стоил в триста раз дороже, именно Карпентер первым показал, что среди звёзд можно не только спасать, но и терять человечность — с иронией, философией и говорящей бомбой.

