Этот вопрос мучает зрителей уже 18 лет: почему в финале «Груза 200» Антонина не спасла Анжелику

Фильм «Груз 200» Алексея Балабанова до сих пор раскалывает зрителей на два лагеря — одни видят в нём шедевр социального кино, другие шокирующий провокационный материал. Но именно эта полярность и доказывает силу картины: споры не утихают годы спустя после премьеры.

Сейчас зрители ведут ожесточенные дискуссии в Сети, пытаясь понять, почему Антонина не спасла девушку в фильме. У пользователей есть несколько версий.

Месть

Одна из самых мрачных и обсуждаемых версий гласит, что Антонина сознательно не стала спасать Анжелику, видя в ней косвенную виновницу гибели своего мужа.

Страх

Согласно этой теории, Антонина руководствовалась не местью, а элементарным страхом. Анжелика видела слишком много.

Освободить её — значит подписать себе приговор: девушка могла бы сразу же указать на Антонину.

Безразличие

В «Грузе 200» Алексей Балабанов показывает 1984 год как время равнодушных, безучастных и трусливых людей.

«Так ведут себя фарцовщик Валера, сбежавший с хутора, профессор Артем Казаков, отказавшийся быть свидетелем, милиционеры в отделении Журова, которым всё равно на зверства, творимые начальником. Вот и Антонине было совершенно безразлично, что случится дальше с Анжеликой», — уверен автор Дзен-канала «Горожанин в кино».

Шанс на спасение

Впрочем, комментаторы считают, что у Анжелики все равно есть шанс на спасение. Ведь милиционеры все равно придут искать Журова и обнаружат ее.

«То, что Антонина убила Журова, этим она ее уже спасла, а самой Антонине просто надо было убегать и побыстрее, чтобы за сожителем не проследовать», — считают пользователи.

