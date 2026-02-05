Этот вопрос к «Джентльменам удачи» мучил зрителей 55 лет: почему Трошкин ходит в медицинском белом халате?

В культовой комедии «Джентльмены удачи» Евгений Леонов сыграл сразу две роли. Он перевоплотился в доброго заведующего детским садом Трошкина и в жестокого преступника по кличке Доцент. Сюжет построен на том, что милиция под видом Доцента отправляет Трошкина в колонию, чтобы найти спрятанные сокровища.

Фильм вышел ещё в 1971 году, но до сих пор вызывает вопросы у зрителей. Один из них касается наряда главного героя, а именно — его рабочей одежды в детском саду.

Трошкин

Евгений Трошкин всей душой любил детей. Своих у него не было, поэтому он полностью отдавался работе заведующего детским садом. Ветеран войны, он был на удивление тихим и добрым человеком. Все вокруг отзывались о нём с большой теплотой.

Его спокойная жизнь резко изменилась, когда к нему обратились милиционеры. Их просьба звучала более чем странно. Оказалось, что у Трошкина есть почти идеальный двойник. Только это был не мирный воспитатель, а опасный рецидивист по кличке Доцент. Этот вор сбежал из тюрьмы, прихватив с собой бесценную реликвию — шлем Александра Македонского.

Трошкин, естественно, сразу отказался. У него же сад, дети! Но милиционеры и профессор-археолог, чью находку украли, настаивали. В итоге мягкий и покладистый Трошкин не смог им отказать и согласился на эту безумную авантюру.

Работа в детсаду

В кадрах, где Трошкин работает в саду, зрители видят его в белом халате. Современную аудиторию это часто удивляет. Ведь по сюжету он не врач и не медбрат. Но такова была реальность 1970-х годов, о которой сейчас многие просто не знают.

Сегодня воспитатели и няни приходят на работу в своей обычной одежде. А полвека назад для сотрудников детских садов такая форма — белый халат — была обязательной.