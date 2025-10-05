Меню
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?

5 октября 2025 16:34
Кадр из сериала «Чужой. Земля»

Возможно, разгадке посвятят следующие серии.

Первый сезон сериала «Чужой: Земля» завершился на самой захватывающей ноте, оставив зрителей в напряжённом ожидании. Хотя студия пока не объявила официально о продолжении, фанаты не сомневаются — история с космическими монстрами на нашей планете обязательно получит развитие.

Слишком уж много загадок оставил после себя финальный эпизод, чтобы на этом остановиться.

Почему экипаж «Мажино» не был готов к монстрам?

Экипаж «Мажино» вызывает массу вопросов своей некомпетентностью. Если на «Ностромо» команда случайно столкнулась с угрозой, то здесь перевозка опасных существ была прямым заданием. Но персонал больше напоминает беспечных курьеров, чем подготовленных специалистов.

Дисциплина на корабле практически отсутствует, а навыков борьбы с монстрами нет ни у кого, кроме Морроу. Создаётся впечатление, что экипаж изначально рассматривали как расходный материал.

Это порождает новые вопросы к Weyland-Yutani. Откуда взялось такое разнообразие инопланетных форм? Все ли они с одной планеты? Если боевая ценность ксеноморфа очевидна, то как можно использовать того же Глаза или Пчелу?

Кадр из сериала «Чужой. Земля»

Что нужно Глазу?

Самым загадочным существом в «Чужом: Земля» стал разумный Глаз-осьминог, умеющий захватывать чужие тела. Финальная серия показала, что монстр теперь скрывается в облике погибшего Артура — и это меняет всё.

Что будет делать пришелец дальше? Попытается ли адаптироваться в человеческом обличье или начнёт охоту за новой жертвой?

Станет ли он изучать людей или перейдёт к уничтожению? Особый интерес вызывает его возможная месть Бою Кавальеру — главному виновнику экспериментов над инопланетянами, пишет автор Дзен-канала «Киновед в штатском».

Ранее портал «Киноафиша» писал, в каком году происходят события «Чужой: Земля».

Фото: Кадры из сериала «Чужой. Земля»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
