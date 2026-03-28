Этот военный сериал называли копией «Места встречи изменить нельзя»: для «Банды "ЗИГ-ЗАГ"» снимут приквел

Военная тематика — одна из тех, в которой отечественные режиссеры особенно преуспели. Это признают как рядовые зрители, так и профессиональные критики.

Среди недавних телепремьер этого направления особое внимание привлек сериал «Банда "ЗИГ-ЗАГ"». Главные роли в нем исполнили известные российские актеры.

Однако, несмотря на звездный состав, первый сезон картины вызвал у публики неоднозначную реакцию. Часть зрителей выразила признательность авторам за обращение к непростой теме, тогда как другие обнаружили в проекте множество недочетов и сравнили его с неудачной попыткой повторить успех «Места встречи изменить нельзя».

Как бы то ни было, повод для разговоров не исчерпан — сериал получил продление на второй сезон.

2 сезон

Причем, как стало известно, продолжение будет представлять собой не прямое развитие сюжета, а скорее историю, уходящую корнями в прошлое. Новый проект получил название «Банда "ЗИГ-ЗАГ". Начало». Судя по всему, приквел расскажет о том, что предшествовало событиям первого сезона.

Запланировано 8 эпизодов. Премьера намечена на 2027 год, сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Сюжет 1 сезона

Ленинград, зима 1941-го. Продовольственные запасы подошли к концу, новых поставок нет, горожане получают минимум граммов хлеба в сутки и гибнут от голода. Именно в это время в городе возникает преступная группировка под названием «ЗИГ ЗАГ». Участники банды занимаются кражами и махинациями, подделывая продовольственные талоны.