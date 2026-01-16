Этот военный фильм с Леоновым и Янковским в России уже забыли: а в Норвегии его пересматривают до сих пор

Военные фильмы всегда занимали особое положение в советском кино. Авторам удавалось сделать эти истории пронзительными и честными. Они умели показать не просто подвиг на поле боя, а саму суть героев перед лицом испытаний.

Поэтому такие картины находили отклик в сердце каждого. Их смотрели всей семьей, переживали за героев, плакали и гордились. Эта традиция перекочевала и в Россию.

Но есть фильм о войне, о котором большинство отечественных зрителей сейчас и не помнит, зато его очень любят в Норвегии.

Сюжет фильма «Под каменным небом»

В основу фильма «Под каменным небом» легла реальная история. События происходят в октябре 1944 года. Фашистские войска отступают под натиском советской армии. Гитлеровское командование отдаёт приказ: всему населению норвежского города Киркенес срочно уйти на юг.

Однако жители находят другой выход. Они решают не покидать родные места, а спрятаться в старых шахтах и каменоломнях. Силам норвежского сопротивления и Советской Армии удаётся вытеснить захватчиков к самой границе.

Но тут приходит страшная новость. Освободители узнают, что фашисты, отступая, планируют уничтожить все укрытия. Они собираются взорвать каменоломни, похоронив под обломками сотни мирных людей.

«Под каменным небом» в Норвегии

Военная драма завоевала особую любовь в Норвегии. Хотя картина была совместным проектом СССР и снималась в основном на его территории, она глубоко тронула скандинавских зрителей.

История рассказывает об освобождении норвежского города Киркенес советскими войсками. Это событие стало ключевым для всей страны.

Фильм начали снимать в 1974 году по инициативе норвежской стороны. Сценарий писали советский писатель Юрий Нагибин и норвежский драматург Сигбьёрн Хёлмебак, а режиссёром стал Игорь Масленников.

Лента сильно отличалась от привычных советских военных картин. Главными героями здесь стали не солдаты-освободители, а обычные жители Норвегии. Эта история о простом мужестве нашла огромный отклик у норвежцев. Однако советскому зрителю фильм показался чересчур медленным и не слишком понравился несмотря на звездный состав — Евгения Леонова и Олега Янковского.

Большую часть съёмок всё же провели не в Норвегии, а в Крыму. Зимние условия на севере были слишком суровыми. Оттуда взяли только несколько пейзажных кадров с фьордами для антуража.

