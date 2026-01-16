Меню
Этот военный фильм с Леоновым и Янковским в России уже забыли: а в Норвегии его пересматривают до сих пор

16 января 2026 19:06
Кадр из фильма «Под каменным небом»

Лента имеет особое значение для иностранцев.

Военные фильмы всегда занимали особое положение в советском кино. Авторам удавалось сделать эти истории пронзительными и честными. Они умели показать не просто подвиг на поле боя, а саму суть героев перед лицом испытаний.

Поэтому такие картины находили отклик в сердце каждого. Их смотрели всей семьей, переживали за героев, плакали и гордились. Эта традиция перекочевала и в Россию.

Но есть фильм о войне, о котором большинство отечественных зрителей сейчас и не помнит, зато его очень любят в Норвегии.

Сюжет фильма «Под каменным небом»

В основу фильма «Под каменным небом» легла реальная история. События происходят в октябре 1944 года. Фашистские войска отступают под натиском советской армии. Гитлеровское командование отдаёт приказ: всему населению норвежского города Киркенес срочно уйти на юг.

Однако жители находят другой выход. Они решают не покидать родные места, а спрятаться в старых шахтах и каменоломнях. Силам норвежского сопротивления и Советской Армии удаётся вытеснить захватчиков к самой границе.

Но тут приходит страшная новость. Освободители узнают, что фашисты, отступая, планируют уничтожить все укрытия. Они собираются взорвать каменоломни, похоронив под обломками сотни мирных людей.

Кадр из фильма «Под каменным небом»

«Под каменным небом» в Норвегии

Военная драма завоевала особую любовь в Норвегии. Хотя картина была совместным проектом СССР и снималась в основном на его территории, она глубоко тронула скандинавских зрителей.

История рассказывает об освобождении норвежского города Киркенес советскими войсками. Это событие стало ключевым для всей страны.

Фильм начали снимать в 1974 году по инициативе норвежской стороны. Сценарий писали советский писатель Юрий Нагибин и норвежский драматург Сигбьёрн Хёлмебак, а режиссёром стал Игорь Масленников.

Лента сильно отличалась от привычных советских военных картин. Главными героями здесь стали не солдаты-освободители, а обычные жители Норвегии. Эта история о простом мужестве нашла огромный отклик у норвежцев. Однако советскому зрителю фильм показался чересчур медленным и не слишком понравился несмотря на звездный состав — Евгения Леонова и Олега Янковского.

Большую часть съёмок всё же провели не в Норвегии, а в Крыму. Зимние условия на севере были слишком суровыми. Оттуда взяли только несколько пейзажных кадров с фьордами для антуража.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «Под каменным небом» (1974)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
