Этот военный фильм посмотрели уже более 58 млн человек: от сюжета мороз по коже, прямо как в «Иди и смотри»

30 марта 2026 13:46
Кадр из фильма «Лучшие в аду»

Проект поднимает непростую тему.

Когда картина набирает миллионные просмотры, равнодушным к ней остаться невозможно. Военная драма «Лучшие в аду» относится именно к этой категории.

С момента выхода в 2022 году ленту посмотрели свыше 58 миллионов зрителей. Подобные цифры выглядят впечатляюще. Тем более, когда речь идёт о фильме, который погружает в события, вызывающие мурашки.

Сюжет

Группировка «белых» проводит штурмовую операцию: им необходимо захватить несколько строений, закрепиться там и обеспечить наводку ударной авиации на объекты в тылу противника. Их противник — отряд «жёлтых», успевший занять оборону в тех же зданиях и готовый держаться до последнего.

Кадр из фильма «Лучшие в аду»

Детали

Полковник в отставке Владимир Язиков провел параллель между этой лентой и культовой картиной «Иди и смотри», подчеркнув, что обе работы объединяет беспощадная искренность.

По его мнению, «Лучшие в аду» не стремятся воспевать героев — их цель в том, чтобы показать суровую правду.

Другие эксперты убеждены, что подобные проекты сегодня особенно востребованы: они дают возможность осознать масштаб подвига, который совершается не в вымышленном мире, а в действительности, отмечает издание FederalCity.

Фото: Кадры из фильма «Лучшие в аду» (2022)
Светлана Левкина
