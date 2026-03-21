Этот турецкий сериал всего за 7 серий стал мировым феноменом: количество просмотров перевалило за 175 миллионов

И это без учета зрителей, которые смотрят его на других платформах.

Турецкий проект «Под землей» буквально ворвался в тренды и за считанные недели превратился в настоящий феномен. Его обсуждают в соцсетях не только в Турции, а цифры просмотров говорят сами за себя.

Феномен, который сложно игнорировать

Сериал «Под землей» (Yeraltı) стартовал в 2026 году и сразу привлек внимание зрителей. Только за первые 7 серий проект набрал 175 миллионов просмотров на YouTube — показатель, который редко достигают даже мировые хиты.

Главные роли исполнили Деврим Озкан, Ураз Кайгылароглу и Дениз Джан Акташ. Их экранная химия стала одной из причин, почему сериал так быстро завоевал аудиторию.

О чем сериал «Под землей»

В центре сюжета — Хайдар Али, человек с жесткими принципами. Для него честь и справедливость — не пустые слова.

После жестокого убийства своей семьи он берет правосудие в свои руки и оказывается в тюрьме. Там Хайдар сталкивается с представителями мощного криминального мира, что навсегда меняет его.

Три года заключения дают ему не только опыт выживания, но и опасные связи, от которых невозможно просто отказаться.

Почему сериал так зацепил зрителей

После освобождения Хайдар узнает, что его любимая вышла замуж за его лучшего друга. Личная драма накладывается на криминальный конфликт, и герой оказывается перед сложным выбором.

Сериал удачно сочетает сразу несколько жанров — драму, мелодраму и криминальный триллер. При этом каждая серия длится более двух часов, что делает просмотр почти кинематографическим опытом.

Именно эта смесь сильных эмоций, тяжелых решений и мрачной атмосферы превратила «Под землей» в один из самых обсуждаемых турецких проектов прямо сейчас.