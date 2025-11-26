Этот турецкий сериал получил премию «Эмми» как «Лучшая мыльная опера»: в главной роли звезда «Чукура»

Сериал «Гений» (2024–2025) с Арасом Булутом Ийнемли сначала скромно прошёл по эфиру в Турции, а затем внезапно выстрелил на мировой арене.

Проект победил в номинации «Лучшая мыльная опера» на 53-й Международной премии «Эмми».

Почему сериал заметили в Нью-Йорке

История Деврана — героя с выдающимися математическими способностями — выстроена на внутреннем конфликте.

Его мечты упираются в тяжесть отношений с собственным отцом, и сериал превращается не в учебник по арифметике, а в исследование человеческих слабостей.

Продюсер Керем Чатай подчёркивал, что ставка делалась на драму, где «семья может стать и опорой, и разрушительной силой».

Какая сюжетная конструкция привлекла жюри

«Гений» сочетает семейную драму, криминальную интригу и психологический триллер.

Девран вынужден решать уравнения не на бумаге, а в собственной жизни: что важнее — амбиции, месть или способность отпустить прошлое.

Рейтинги подтверждают интерес: на «Кинопоиске» — 8,2.

Что сказали создатели

Арас Булут Ийнемли признавался во время вручения премии, что редко испытывал такое волнение:

«Это работа огромной команды. Мы здесь от имени всех наших коллег. Большое спасибо, я очень взволнован».

Режиссёр Умут Арал заметил, что награда — это честь, которую невозможно описать словами. Сценарист Дамла Серим подчеркнула: проект заметили потому, что сюжет «цепляет не спецэффектами, а тем, что происходит между отцом и сыном».

Почему аудитории понравилось

Сериал разрушает стереотип о турецких мелодрамах. Здесь нет бесконечных любовных романов и клише — вместо этого напряжённая семейная дуэль, в которой каждый поступок имеет цену. А главное — эмоциональная честность актёрской игры: сцена танца Деврана с отцом стала одной из самых обсуждаемых.

Даже в жанре семейной драмы «Гений» звучит громче привычного — и именно за эту глубину он и стал триумфатором Нью-Йорка.

