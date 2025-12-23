Меню
Этот турецкий сериал продержался целых 3 сезона, но все-таки рейтинги его добили: когда последняя серия «Бахар»?

23 декабря 2025 14:15
Кадр из сериала «Бахар»

Преданные поклонники будут скучать по любимым героям.

Турецкий сериал «Бахар» официально движется к финалу — проект закроется на 64 серии. Последний эпизод, с учётом переноса показа со вторника на воскресенье, выйдет 28 декабря, аккурат под Новый год. И это тот редкий случай, когда новость о завершении вызывает не шок, а усталое «ну наконец-то».

Когда лёгкая комедия превратилась в бесконечную драму

Первые сезоны «Бахар» брали именно настроением. Это была бодрая, живая история о женщине, которая решает начать жизнь заново, выйти из токсичного брака и пойти за своей мечтой — стать врачом. Изначально сериал почти покадрово следовал корейскому оригиналу — дораме «Доктор Чха», — и это работало безотказно: рейтинги были выше среднего, обсуждение — повсеместным.

Почему зрители начали уходить ещё во втором сезоне

Проблемы начались, когда «Бахар» резко свернула с заданного курса. Комедийная энергия испарилась, юмор исчез, а вместо лёгкой драмы пришёл тяжеловесный поток трагедий: болезни, смерти, бесконечные страдания. Проект, который смотрели для эмоциональной разгрузки, стал напоминать «Чёрную любовь» — только без той внутренней логики, которая удерживает внимание.

Потерянная химия и сломанные персонажи

Кадр из сериала «Бахар»

К третьему сезону сериал окончательно запутался. Химия между Бахар и Эвреном исчезла настолько, что их возможный хэппи-энд выглядит формальностью. Азиз превратился в персонажа, за которого неловко болеть, линия с Серен утратила всякий смысл. Умай, Парла, Чагла — каждый из второстепенных героев будто оказался в отдельной, плохо написанной драме, где трагедия ради трагедии стала нормой.

Рейтинги как приговор

Падение интереса было видно невооружённым глазом. Если раньше «Бахар» держался уверенно, то третий сезон застрял на уровне 3–4%, что для турдизи — почти диагноз. Продюсеры явно рассчитывали на отскок, но чуда не произошло, и сериал решили закрыть до конца года, не затягивая агонию.

Финал без уверенности

Формально нас ждёт хэппи-энд — по законам жанра. Но сейчас трудно представить, каким он может быть и кому он вообще нужен. Слишком много линий разрушено, слишком мало эмоциональных зацепок осталось.

«Бахар» в итоге запомнится как сериал с отличным стартом и неумением вовремя остановиться. Интересный, местами яркий, но с тем самым осадком, который остаётся, когда хорошую историю тянут дольше, чем она выдерживает.

Фото: Кадр из сериала «Бахар»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
