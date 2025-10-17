Меню
Этот триллер с Томом Фелтоном вышел в 2023 году, но тогда на него никто не обратил внимание: внезапно стал одним из самых популярных на Netflix

17 октября 2025 08:56
«Самозванка»

«Самозванка» неожиданно обошла на платформе свежие хиты.

Триллер «Самозванка» («Some Other Woman») внезапно переживает второе рождение на Netflix.

Фильм, вышедший ещё в 2023 году и мало замеченный на старте, внезапно поднялся в топ-10 мирового рейтинга платформы. И это при том, что зрители оценили его сдержанно — 5,3 на «Кинопоиске» и 43 % на Rotten Tomatoes.

На острове, где всё кажется сном

Главная героиня Ева (Аманда Крю) вместе с мужем Питером (Том Фелтон) переезжает на удалённый остров.

Их первые дни там похожи на волшебный отпуск — солнце, море, новая жизнь. Но вскоре женщина замечает странности: предметы меняют места, люди ведут себя странно, а в зеркалах мелькает незнакомое лицо.

Так появляется Рената (Эшли Грин) — загадочная женщина, будто отражающая саму Еву.

История превращается в игру разума и страха. Ева не знает, что реально: собственные кошмары или чужая жизнь, постепенно вползающая в её сознание.

Почему «Самозванка» всё же выстрелила

Режиссёр Джоэл Дэвид Мур сделал ставку не на сложные загадки, а на атмосферу. Замкнутое пространство острова, влажный воздух, тревожная тишина — всё это работает лучше любых спецэффектов.

Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в «Гарри Поттере», неожиданно убедителен в роли мужа, от которого, возможно, всё зло и исходит.

Фильм не претендует на откровение, но предлагает зрителю знакомое удовольствие — погружение в психологическую неустойчивость, где героиня теряет почву под ногами.

Именно это и привлекло публику: «Самозванка» смотрится с чувством тревожного интереса.

Оценки — не приговор

Да, рейтинги у картины невысокие, но для Netflix это не приговор: зрители охотно включают картины, где сюжет прост, а атмосфера работает мгновенно. «Самозванка» — как раз из таких.

Её смотрят, обсуждают и пересылают друзьям не ради загадок, а ради ощущения лёгкого ужаса и узнаваемости эмоций.

Также прочитайте: 3 проверенных ромкома на Netflix, которые возвращают хорошее настроение за 10 минут — есть беспроигрышный вариант с 94 % на RT

Фото: Кадр из фильма «Самозванка»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
