Киноафиша Статьи Этот тест растопит снег: угадайте 6 советских фильмов по весенним кадрам

Этот тест растопит снег: угадайте 6 советских фильмов по весенним кадрам

6 марта 2026 18:08
Кадр из фильма «Весна на Заречной улице» (1956)

Не все вопросы очевидны.

Весна в советском кино всегда была больше, чем просто время года. Это был отдельный герой — со своим настроением, красками и даже запахами. Тающий снег, первые лужи, капель за окном коммуналки или цветущие яблони где‑нибудь в подмосковной деревне — каждый кадр с весенним пейзажем работал на атмосферу, задавал ритм и часто предвещал перемены в судьбах персонажей.

Режиссёры умели снимать эту пору так, что зрители чувствовали тепло даже через экран телевизора. Кто‑то встречал весну на скамейке в городском дворе, кто‑то — на даче с обязательным чаепитием на веранде, а кто‑то — в поезде, уносящем в новую жизнь. И у каждого фильма была своя, неповторимая весна, которую мы запомнили навсегда.

Мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в советской киноклассике и её пейзажах. Перед вами кадры, где главным героем стала именно весна. Сможете угадать фильм по одному такому кадру?

Светлана Левкина
Светлана Левкина
