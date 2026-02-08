Меню
Киноафиша Статьи Этот тест пройдут лишь ярые фанаты кино СССР: взгляните на укартинку и назовите 23 спрятанные ленты (фото)

Этот тест пройдут лишь ярые фанаты кино СССР: взгляните на укартинку и назовите 23 спрятанные ленты (фото)

8 февраля 2026 20:33
Кадры из фильмов

Засекайте время и делитесь своими результатами в комментариях.

Советские фильмы многие помнят не по сюжету, а по мелочам: шляпа, сумка, фраза на кухне, знакомая поза героя у окна. Именно такие детали и цепляют сильнее всего, потому что их видишь — и мозг мгновенно дорисовывает целую сцену.

Мы собрали один большой рисунок-ребус, где спрятаны отсылки сразу к 23 культовым лентам. Это не кадры «в лоб», а намеки: предметы, элементы костюмов, жесты, вещи из интерьеров, которые узнают те, кто действительно смотрел, а не просто слышал названия.

Правила простые: сначала внимательно разглядываете картинку и отмечаете, что узнали. На следующем слайде будет подсказка с нумерацией всех элементов, а на последнем — ответы, чтобы проверить себя. Совет один: не листайте вперед раньше времени, самый кайф тут именно в поиске. Готовы поймать все 23? Тогда начинаем.

Екатерина Адамова
