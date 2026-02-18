Этот тест легко пройдут настоящие фанаты Янковского, остальные споткнутся сразу же: дополните цитату из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»

«Тот самый Мюнхгаузен» вышел в 1979 году и почти сразу разошёлся на цитаты. Олег Янковский сыграл барона не хвастуном, а уставшим от глупости мира философом, который врет исключительно ради спасения красоты.

Но фильм любим не только за сюжет, а за язык, за точные и грустные реплики, которые хочется повторять.

Мы решили проверить, насколько хорошо вы помните текст этой удивительной картины. Собрали шесть фраз, которые герои произносили в самых разных ситуациях. Но есть нюанс: все цитаты обрезаны. Придётся вспомнить, что именно говорили герои.

К каждому вопросу дадим три варианта продолжения, и только один из них — тот самый, подлинный.