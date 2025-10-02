Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток

Психологическая драма о мрачной академии взлетела в топ просмотров, однако вызвала споры среди публики.

Новый проект Netflix «Непослушные» всего за несколько дней оказался на вершине рейтинга просмотров.

Сериал ворвался на первое место, хотя ещё неделю назад о нём почти никто не знал. Триллер о тихом городке и его зловещей школе мгновенно стал хитом, но одновременно вызвал споры: кто-то называет его откровением, другие признаются, что смотреть его местами неприятно.

Сюжет, построенный на тревоге

Главный герой — полицейский Алекс Демпси (Мэй Мартин), приехавший с беременной женой в город Тэлл-Пайнс.

Идиллическая картинка рушится, когда он сталкивается с тайной местного учебного заведения для трудных подростков.

На буклетах школа обещает деликатное перевоспитание и счастливое будущее, но на деле это место превращается в кошмар.

Руководит им героиня Тони Коллетт — её образ сразу же становится нервным центром всего сериала.

Атмосфера, которая давит

«Непослушные» играют на тонкой грани между драмой и триллером. Подростки пытаются сбежать, город хранит мрачные секреты, а каждое новое открытие героя лишь усиливает тревогу.

Восемь эпизодов сняты так, что зритель оказывается в замкнутой ловушке — страшно, но оторваться невозможно.

Что пишут зрители

Отзывы на сериал расходятся в крайности. Один из пользователей написал:

«Красивая картинка, много сюжетных линий. Но сюжет неприятный, на любителя. Поставлю 6 из 10».

Другой признался:

«Смешной недомужик-полицейский — это дичь! Зачем он там? Брр... Но сериал всё равно затягивает. Очень много противных людей и их поступков».

Много тех, кто остался в полном восторге.

«История захватывает с первых серий, держит интригу и не позволяет отвлечься, а динамика событий постоянно держит зрителя в напряжении. Актёры справились отлично, герои живые и с понятной мотивацией», — написал зритель, поставивший 8 баллов из 10.

Другие зрители отмечают, что сериал получился одновременно интересным и дискомфортным:

«Очень мерзковатый местами. Даже неприятно, но оторваться невозможно. Такое ощущение, что смотришь в щёлку за чем-то запретным».

