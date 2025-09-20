Этот свежий сериал Netflix точно станет хитом во всем мире: закрученный триллер и две звезды в токсичном дуэте

Netflix сделал ставку на дуэт Джуда Лоу и Джейсона Бейтмана — и не прогадал. В мини-сериале «Чёрный кролик» два брата сталкиваются друг с другом и собственной тенью, а ресторан превращается в арену, где решается их судьба. Это не просто криминальный триллер, а болезненная притча о зависимости, предательстве и любви, которая рушит.

Сюжет сериала «Черный кролик»

Джейк Фридкен (Лоу) живёт иллюзией контроля: у него свой ресторан «Чёрный кролик», хорошие отношения с бывшей женой, сын и команда, которую он называет «семьёй». Но вскоре врывается хаос — вооружённое нападение на ресторан становится точкой отсчёта.

Дальше сериал отматывает месяц назад и показывает, что катастрофа началась задолго до выстрелов.

Братья: Каин и Авель по-нью-йоркски

Возвращение Винса (Бейтман) в жизнь Джейка становится катализатором беды. Один зависим от наркотиков и лжи, другой — от иллюзии, что сможет удержать брата рядом.

Их дуэт — настоящая драма о двух зависимостях, которые уничтожают друг друга. Лоу и Бейтман играют так органично, что веришь в их родство и боль.

Актёрский ансамбль: сильные тени на фоне братьев

Вокруг Фридкенов вращаются яркие фигуры: амбициозный шеф Рокси, жёсткая барменша Анна, инвестор-музыкант Уэс. Но они существуют лишь пока братья видят их. Сериал подчёркивает: весь мир «Чёрного кролика» затянут в воронку двух людей. Это делает историю камерной и болезненно реальной.

Итог: сериал-триггер о взаимном уничтожении

«Чёрный кролик» — это «Медведь» на запрещенных препаратах: ресторан, где семейные узы и преступные связи сплетаются в смертельный клубок. Тут нет морали, нет правильных и виноватых.

Есть два брата, которые тянут вниз и себя, и всех вокруг. И именно эта безжалостность делает мини-сериал Netflix событием, которое точно будут обсуждать.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.