Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот свежий детектив уже захватывает умы зрителей: врача считают безумцем, но именно он выходит на настоящего преступника

Этот свежий детектив уже захватывает умы зрителей: врача считают безумцем, но именно он выходит на настоящего преступника

4 декабря 2025 09:25
«Лазарь»

Психологическое расследование с семейной тайной, которое не даёт простых ответов.

Сериал «Лазарь» (2025) стартовал как камерная драма о потере, а уже в первой серии превращается в полноценный детектив с мрачной интригой.

Проект вышел на Amazon Prime Video и сразу привлёк внимание зрителей необычной завязкой и актёрским составом.

Возвращение домой, которое запускает расследование

Главный герой - психолог-криминалист, который возвращается в родной город после самоубийства отца.

Трагедия вскрывает старую рану: 25 лет назад при загадочных обстоятельствах погибла его сестра. Тогда дело так и не раскрыли.

Теперь герой начинает замечать связи между двумя смертями и приходит к выводу, что они куда ближе, чем казалось раньше.

Когда тебя считают безумцем

Метод расследования у Лазаря нетипичный: он изучает архивы пациентов отца и будто бы «разговаривает» с прошлым.

Для окружающих это выглядит как срыв, и его всё чаще воспринимают как человека, утратившего связь с реальностью. Но именно этот путь постепенно выводит его к настоящему преступнику.

«Лазарь»

Сильный актёрский состав и плотный формат

В главных ролях - Сэм Клафлин и Билл Найи, каждый из которых работает точно и сдержанно.

Всего в сезоне 6 эпизодов, и сериал не растягивает историю, а движется строго по линии расследования, добавляя новые детали к семейной тайне.

Почему за сериалом следят

«Лазарь» (2025) балансирует между психологической драмой и классическим детективом. Здесь важны не только улики, но и прошлые травмы, которые влияют на поступки героев.

Это история не про эффектные разоблачения, а про постепенное понимание того, как одно преступление может определять судьбы целой семьи.

Также прочитайте: Клуни ищет себя, Андерсон делит землю, тролли атакуют: 4 новых фильма и сериала Netflix, которые стоит посмотреть на этой неделе

Фото: Кадр из сериала «Лазарь» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Журналист-камикадзе» и город, где правят деньги: новый детектив-сериал с Итаном Хоуком заходит как холодный душ после бани «Журналист-камикадзе» и город, где правят деньги: новый детектив-сериал с Итаном Хоуком заходит как холодный душ после бани Читать дальше 3 декабря 2025
Этот новый детективный сериал с Долгопупсом из «Гарри Поттера» — находка для поклонников «Мисс Марпл» Этот новый детективный сериал с Долгопупсом из «Гарри Поттера» — находка для поклонников «Мисс Марпл» Читать дальше 2 декабря 2025
После «Как приручить лису» и «Аутсорс» новый тяжелый сериал от Okko: проект с Серебряковым напоминает «Одни из нас» — уровень тревожности не меньше После «Как приручить лису» и «Аутсорс» новый тяжелый сериал от Okko: проект с Серебряковым напоминает «Одни из нас» — уровень тревожности не меньше Читать дальше 5 декабря 2025
Кто на самом деле всех убил в «Чёрном облаке»: финал, который переворачивает весь сериал Кто на самом деле всех убил в «Чёрном облаке»: финал, который переворачивает весь сериал Читать дальше 5 декабря 2025
Netflix выкатил два сильных сериала, Иви — свою мелодраму: 3 лучшие премьеры декабря-2025, которые лучше не пропускать Netflix выкатил два сильных сериала, Иви — свою мелодраму: 3 лучшие премьеры декабря-2025, которые лучше не пропускать Читать дальше 5 декабря 2025
Тот самый детектив НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8,1, который легко спасёт вас в ожидании 8 сезона «Невского»: вошел в топ-250 лучших проектов Тот самый детектив НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8,1, который легко спасёт вас в ожидании 8 сезона «Невского»: вошел в топ-250 лучших проектов Читать дальше 5 декабря 2025
Их смотрят за одну ночь — и потом долго переваривают: 5 мощных мини-сериалов с рейтингом от 7.9 до 8.4 Их смотрят за одну ночь — и потом долго переваривают: 5 мощных мини-сериалов с рейтингом от 7.9 до 8.4 Читать дальше 4 декабря 2025
Это вам не Брагин с Шибановым. Это лучше. Новый женский дуэт в «Дуплете» рвет шаблоны российских детективов — и делает это идеально Это вам не Брагин с Шибановым. Это лучше. Новый женский дуэт в «Дуплете» рвет шаблоны российских детективов — и делает это идеально Читать дальше 4 декабря 2025
«Граф Монте-Кристо» 21 века с Любовью Аксеновой в главной роли: что покажут в сериале «Холод» на ИВИ и START — всего 8 серий «Граф Монте-Кристо» 21 века с Любовью Аксеновой в главной роли: что покажут в сериале «Холод» на ИВИ и START — всего 8 серий Читать дальше 4 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше