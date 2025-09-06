Этот свежий российский сериал заставил зрителей изрядно понервничать: рассказываем, чем закончился «Хирург»

Медицинский триллер «Хирург» начинался как история о врачах и подпольной трансплантологии, но к концу первого сезона превратился в настоящий лабиринт предательств, убийств и моральных дилемм. Финальная серия дала ответы на многие вопросы, но оставила героев (и зрителей) перед пугающим выбором.

Сергей Коваленко снова на свободе

Главный герой (Сергей Гилев), которого долго считали беглецом и преступником, неожиданно оправдан. Он возвращается к работе хирурга и даже берётся за операцию мальчику, но пациент умирает прямо на столе.

Впрочем, это не мешает Коваленко вместе с Булатовым открыть новую клинику и громко заявить: всё, что рассказывали о «чёрной трансплантологии», якобы выдумки.

Юля выходит на тропу борьбы

Юля, пережившая похищения и подпольные операции, не сдаётся. Она прямо предупреждает Коваленко: будет добиваться справедливости за смерть Марины, Айжан и Бусыгиной.

Но вскоре девушку похищают и запирают в психиатрической клинике. Там она постепенно теряет память, но успевает записать видеообращение для Веры, жены Коваленко, где раскрывает все преступления и просит остановить Сергея.

Батыр берёт правосудие в свои руки

Ещё один пострадавший от теневого бизнеса, Батыр, решает действовать по-своему. На вечеринке он убивает Булатова, убрав одного из ключевых игроков подпольной сети. Его поступок показывает: система в сериале не работает, и единственный шанс на возмездие — самосуд.

Титов расплачивается за всё

Руководитель клиники Титов наконец разоблачён. В финале спецназ приходит к его дому, и, несмотря на сопротивление, его арестовывают. Этот эпизод становится одним из немногих случаев, когда справедливость всё же торжествует официальным путём.

Вера — перед самым трудным выбором

Финал сезона оставляет зрителей с открытой развязкой. Вера получает признание Юли, записанное перед похищением. Теперь именно ей решать: молчать и сохранить привычную жизнь или раскрыть правду и уничтожить Коваленко. От её решения зависит будущее семьи и исход всей истории.

Итог

Первый сезон «Хирурга» завершился на высокой ноте напряжения. Да, зрители увидели падение Титова и смерть Булатова, но зло в лице Коваленко оказалось живее всех живых.

Авторы не стали ставить точку, оставив интригу: продолжит ли Вера хранить тайну или решится уничтожить мужа ради справедливости.

Ранее мы писали: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026.