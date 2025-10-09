Этот свежий хоррор получил 89 % «свежести» на Rotten Tomatoes: неудивительно, что он выбился в топ HBO Max

Меню
9 октября 2025 21:02
Кадр из фильма «Верни ее из мертвых»

Любители ужастиков сразу заприметили новинку.

Осень в полном разгаре, на пороге Хэллоуин — время, когда воздух пахнет дымом, карамелью и страхом. Именно в этот момент студия A24, как по таймеру, выпускает то, что можно смотреть только при включённом свете.

Их новый фильм «Верни её из мертвых» («Bring Her Back», 2025) уже стал сенсацией: за несколько дней после релиза он ворвался в топ-2 самых просматриваемых лент на HBO Max в США.

Сюжет фильма «Верни ее из мертвых»

Сюжет начинается с того, что подростки Энди и Пайпер после смерти отца переезжают к Лоре — женщине, которая когда-то была их воспитательницей. Лора потеряла ребёнка, но в её доме по-прежнему живёт приёмный сын Оливер.

На первый взгляд всё кажется обычным — пока не становится ясно, что Пайпер интересует Лору куда больше, чем приёмная забота может объяснить.

Реакция: «Я думал, меня уже невозможно напугать»

Фильм получил 89 % «свежести» на Rotten Tomatoes и почти 80 % одобрения у зрителей — редкое единодушие для хоррора. Один из отзывов говорит всё:

«Думаю, я уже привык к ужасам, но этот фильм меня выбил из колеи. Это не просто кровь — это ощущение, что смотришь что-то, чего не должно существовать», — написал пользователь Rotten Tomatoes Эрик P.

Другие предупреждают: лучше не есть перед просмотром. А зрительница Бетси назвала ленту «идеальным выбором для ночи Хэллоуина».

A24 и братья Филиппу: новые короли кошмара

После успеха фильма «Поговори со мной» (2022) Дэнни и Майкл Филиппу закрепляют за собой репутацию мастеров психологического ужаса. «Верни её из мертвых» подтверждает их стиль — почти документальный реализм, в котором сверхъестественное неотличимо от бытового кошмара.

«Верни ее из мертвых» — тот случай, когда страх не заканчивается с финальными титрами. Это фильм, после которого вы проверите замок дважды и станете подозрительно относиться к любой тишине в доме.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из фильма «Верни ее из мертвых»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
