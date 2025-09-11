Этот страшный советский мультик показал, что всех ждет в конце 2026 года: от него и сейчас пробирает дрожь

В советской мультипликации были не только привычные всем образами добрых героев. Иногда там встречались такие кошмары, что их было тревожно смотреть даже взрослым.

А ведь одна из таких лент была посвящена будущему — и, как выяснилось, мультипликаторы в СССР не ждали от 2020-х ничего хорошего.

Сюжет мультфильма «Будет ласковый дождь»

Канун Нового 2027 года, идеальный американский дом... в котором нет ни души. Только один робот-слуга продолжает исправно выполнять программу: накрывает стол, зовёт к завтраку семью, поздравляет с праздником.

Он не осознает, что все обитатели дома давно превратились в горстки пепла после ядерного взрыва — он просто делает то, на что запрограммирован.

Абсурдность достигает пика, когда в разбитое окно влетает птица. Робот, требующий пароль и не получивший ответа, начинает безумную погоню, круша всё вокруг. В этой хаотичной охоте он теряет свои окуляры.

Детали мультфильма «Будет ласковый дождь»

«Будет ласковый дождь» — это один из наиболее жутких советских мультфильмов-антиутопий. Режиссёр Назим Туляходжаев взял за основу рассказ Рэя Брэдбери, но смело переосмыслил его.

В оригинале домом управляла целая система умных устройств, а катастрофа была внезапной. В мультфильме всё иначе: только один одинокий робот-слуга продолжает жить в опустевшем мире, а люди явно готовились к худшему.

Лента до сих пор оставляет после себя тягостное впечатление, особенно сейчас, когда время действия анимации неуклонно приближается.

«Сделан талантливо, красив и заставляет задуматься о конечности бытия», «Авторы мультфильма перегнули с мрачной атмосферой с самого начала», «Меня этот робот всегда в детстве пугал», — пишут зрители.

Ранее портал «Киноафиша» писал про другие жуткие советские мультфильмы.