Киноафиша Статьи Итальянцы не могут оторваться от экрана, когда видят этот новогодний советский мультик: «Я в восторге от стиля! Сколько же времени они над этим работали!»

25 декабря 2025 20:04
Кадр из мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Иностранцы никогда не видели ничего подобного.

«Падал прошлогодний снег» — это культовая лента, снятая в 1983 году Александром Татарским. В основе мультфильма лежит смешная и очень узнаваемая история: простодушного мужичка жена отправляет в лес за ёлкой, и его путь превращается в череду забавных и нелепых приключений.

Рейтинги мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Эта добрая и смешная пластилиновая история сразу завоевала сердца и детей, и взрослых, собрав несколько престижных наград. И сегодня её популярность только растёт.

На площадке «Кинопоиск» у мультфильма очень высокий рейтинг — 8,8. Да и на международном сайте IMDb его оценка впечатляет — 8,3. Картина давно перешагнула границы и стала любима зрителями по всему миру. Например, недавно её для себя открыли итальянские поклонники анимации.

Кадр из мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Иностранцы о мультфильме «Падал прошлогодний снег»

Иностранные зрители, посмотревшие мультфильм, были от него в приятном удивлении. Им очень понравилась общая атмосфера, но больше всего поразила сама техника съемки. Гости оценили, насколько это кропотливая работа.

«Я в восторге от стиля! Сколько же времени они над этим работали!» — делились впечатлениями зрители.

Они также отметили, что в их детстве, наполненном в основном «привозными» из-за рубежа мультиками, такого не было.

Итальянцев покорил не только визуальный ряд, но и фирменный юмор. Они с удовольствием смеялись над происходящим на экране, а центральный персонаж своим поведением и речью даже напомнил им некоторых собственных земляков.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что думают иностранцы о фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Фото: Кадры из мультфильма «Падал прошлогодний снег» (1983)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
