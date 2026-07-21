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Советский мультфильм 1957 года изменил жизнь Хаяо Миядзаки: без него и студии Ghibli бы не было

21 июля 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Снежная королева»

Этот мультик покорил весь мир.

Кажется невероятным, но на историю японской анимации повлиял мультфильм, снятый в СССР еще в 1957 году. Именно после его просмотра Хаяо Миядзаки окончательно решил, что хочет посвятить жизнь мультипликации. И речь идет о той самой «Снежной королеве» Льва Атаманова.

Мультфильм, который изменил судьбу Миядзаки

Сегодня имя Хаяо Миядзаки знают даже люди, которые редко смотрят аниме. «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» — его работы давно стали классикой мировой анимации.

Но в молодости будущий режиссер вовсе не был уверен, что останется в профессии. Он сомневался, стоит ли продолжать заниматься анимацией, пока не увидел советскую экранизацию сказки Андерсена.

«Снежная королева» произвела на него настолько сильное впечатление, что изменила это решение. Позже в Studio Ghibli не раз рассказывали, что именно этот мультфильм стал для Миядзаки одним из самых важных произведений, увиденных в юности.

Почему именно «Снежная королева»?

Кадр из фильма «Снежная королева»

На первый взгляд история кажется знакомой каждому: Герда отправляется спасать Кая из ледяного царства Снежной королевы.

Но Лев Атаманов превратил сказку в настоящее путешествие, где важны не только приключения, но и эмоции героев. Герда не становится всемогущей героиней. Она побеждает благодаря упорству, доброте и готовности идти вперед, несмотря на страх.

Не менее впечатляющей получилась и сама анимация. Для конца 1950-х ледяные дворцы, снежные вихри и игра света выглядели удивительно современно. Многие сцены до сих пор смотрятся красиво, хотя мультфильму уже почти семь десятилетий.

Его ценят не только в России

Интересно, что история на этом не закончилась. Спустя много лет Studio Ghibli выпустила советскую «Снежную королеву» в японский прокат в рамках проекта Ghibli Museum Library. Так японские зрители смогли увидеть картину, которая когда-то вдохновила самого Миядзаки.

Конечно, невозможно сказать, какой была бы мировая анимация без этого мультфильма. Но одно можно утверждать точно: если бы молодой Хаяо Миядзаки тогда не посмотрел «Снежную королеву», история Studio Ghibli вполне могла сложиться совсем иначе.

Именно поэтому этот советский мультфильм остается не просто удачной экранизацией сказки Андерсена, а настоящей частью истории мировой анимации. Иногда одного фильма действительно оказывается достаточно, чтобы изменить жизнь будущего великого режиссера.

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Фото: Кадр из фильма «Снежная королева»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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