Этот советский хит запутаннее, чем «Бойцовский клуб» и «Субстанция»: Яндекс выяснил, о каком фильме зрители чаще спрашивают нейросеть

Российские зрители всё активнее прибегают к помощи искусственного интеллекта, когда сталкиваются со сложными для восприятия фильмами. Современные нейросети превратились в своеобразных «цифровых киноведов», к которым обращаются за разбором запутанных сюжетов, расшифровкой скрытых символов и объяснением философских концепций.

Этот тренд стал настолько заметным, что аналитики «Яндекса» даже провели своё исследование и составили список картин, которые пользователи чаще всего пытаются «понять через ИИ». Есть там и советские хиты.

Два самых непонятных фильма

Возглавил этот необычный рейтинг культовый фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» — трагикомедия о двух обычных москвичах, которые по воле случая оказываются на абсурдной пустынной планете Плюк. Зрители десятилетиями ломают голову над её своеобразными законами, иерархией, построенной на цвете штанов, и языком, где главное слово — «ку».

Видимо, желание наконец разгадать все эти зашифрованные сатирические послания заставляет пользователей массово спрашивать совета у ИИ.

На втором месте прочно обосновался «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. История о безымянном герое, который через подпольные драки найти себя, давно обросла массой трактовок.

Топ картин

Также в этот топ-лист попали и другие картины, которые регулярно ставят зрителей в тупик. Среди них фантастический триллер «Субстанция», меняющая сознание сага «Матрица», космическая эпопея «Интерстеллар», головоломный детектив «Остров проклятых», провокационная сатира «Американский психопат» и философская драма «Жизнь Чака».

Из отечественного кино в списке, помимо «Кин-дза-дза!», затесались ещё две глубокие и сложные работы. Это жестокая и беспощадная драма Алексея Балабанова «Груз 200» и анимационный шедевр Юрия Норштейна «Ёжик в тумане».

