Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот советский хит до сих пор не понимают в России: а на IMDb его сравнивают со «Звездными войнами» и советуют посмотреть каждому

Этот советский хит до сих пор не понимают в России: а на IMDb его сравнивают со «Звездными войнами» и советуют посмотреть каждому

14 марта 2026 18:37
Кадр из фильма «Кин-дза-дза!» (1986)

Лента прошумела за рубежом.

Картина «Кин-дза-дза!» по праву считается одной из самых странных и удивительных работ гениального Георгия Данелии. Сам режиссер не раз признавался, что именно этот фильм он считает своей главной удачей и лучшим творением в карьере.

Интересно, что на родине ленту поняли и приняли далеко не сразу. Советские зрители оказались не готовы к столь фантастическому сюжету и экстравагантному юмору, который щедро рассыпан по всему фильму. А вот на Западе картина нашла своего зрителя и пользуется там особой любовью.

«Кин-дза-дза!» за рубежом

Советская фантастическая лента «Кин-дза-дза!» сумела покорить западного зрителя благодаря удивительному смешению жанров. В одном из американских изданий фильм однажды описали как причудливую смесь экшена из «Безумного Макса», абсурдного юмора в духе «Монти Пайтона» и глубокой философии, присущей Тарковскому. Такой гремучий коктейль пришелся по вкусу зарубежной публике.

Иностранные критики наперебой хвалят блестящую игру актеров и оригинальную задумку. На IMDb картину с рейтингом 7,8 называют не иначе как интеллектуальной комедией, а некоторые смельчаки даже сранивают со «Звездными войнами», что само по себе является знаком высочайшего признания.

«Случайно включил фильм на пару минут, но как только увидел пепелац, как оторваться стало уже невозможно», «Рекомендую фильм всем, кому надоела шаблонная научная фантастика», — пишут иностранцы.

Главное, как подмечают комментаторы, здесь нет ни одного джедая, а смотреть все равно безумно интересно.

https://www.kinoafisha.info/movies/8124019/

«Кин-дза-дза!» в СССР

Когда лента Георгия Данелии только вышла в советский прокат, публика встретила ее довольно прохладно. Странный гибрид фантастики и абсурдного юмора не нашел отклика у массового зрителя, заняв лишь скромное 14-е место по кассовым сборам.

Только со временем фильм превратился в настоящий культурный код для нескольких поколений. Короткое «ку» прочно обосновалось в разговорной речи, загадочная гравицаппа стала символом непонятной, но важной цели, а неуклюжие пепелацы начали олицетворять всю абсурдность бюрократической машины.

Правда, даже спустя десятилетия новаторский подход режиссера находит своих критиков.

«Вся глубина в фильме подана слишком примитивно и лежит на поверхности, отчего смотреть становится откровенно скучно», «Не осилила фильм ни с одной попытки, какой-то абсурд», — отмечают комментаторы.

Есть и те, кто называет иронию Данелии чересчур злой, а визуальный ряд, по их мнению, напрочь убивает желание улыбаться. Для таких комментаторов это вовсе не комедия, а самая настоящая жуткая безнадега.

Фото: Кадры из фильма «Кин-дза-дза!» (1986)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше