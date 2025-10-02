Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово

В советском кино нередко случалось, что вовсе не самые громкие сцены становились роковыми. Так было и с фильмом «Гроссмейстер». Его запретили не за политику, не за эмиграцию актёра, а за одну реплику, произнесённую почти мимоходом. Фразу, которая спустя три года вдруг обернулась пророчеством.

Реплика, которая обернулась бедой

Актёрский состав — россыпь звёзд: Мягков, Касаткина, Козаков, Солоницын, Виторган. Даже Карпов и Таль появляются на экране. Но главным «камнем преткновения» стал Виктор Корчной, игравший самого себя.

В кадре его имя звучит между делом, как деталь шахматной хроники. Героиня Малеванной бросает: «Гроссмейстер Смыслов едет в июне на Мальорку, а гроссмейстер Корчной в июле в Амстердам».

Невинное уточнение маршрутов — но ровно в июле 1976 года Корчной и вправду оказался в Амстердаме и попросил политическое убежище.

Совпадение или предсказание?

После этого цензоры уже не видели в фильме шахматную драму. Они увидели опасный намёк. Вырезать сцены с Корчным было невозможно, а значит, лента отправилась на полку.

Так фильм, который мог бы стать хитом, исчез почти без следа. Зрители остались ни с чем, а пророческая реплика навсегда стала частью киномифологии СССР, пишет автор Дзен-канала «В ЖИЗНИ И В КИНО».

И вот главный вопрос: это совпадение, чья-то догадка или советское кино действительно иногда знало будущее лучше, чем газеты?

