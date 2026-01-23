Меню
Киноафиша Статьи В СССР первыми сняли «День сурка»: у советского фильма рейтинг 7,8, но он не стал хитом, как американская копия

23 января 2026 17:38
Кадр из фильма «Зеркало для героя»

Сейчас его пересматривает даже молодежь с восхищением. 

Советское кино принято вспоминать по самым громким названиям — тем, что десятилетиями показывают по телевизору и знают наизусть. Эти фильмы стали частью общего прошлого.

Но рядом с ними всегда существовали картины другого порядка: сложные, негромкие, не рассчитанные на мгновенную любовь зрителя. Одна из таких — «Зеркало для героя» 1987 года рейтингом на КП 7,8.

Фильм, который не спешил нравиться

Картина вышла в конце 80-х и сразу выделялась на фоне привычного советского кино. В ней не было привычной драматургии и понятных выводов. История строилась вокруг повторяющегося дня, из которого герои не могут выбраться, как бы ни старались. Для того времени это выглядело неожиданно и даже раздражающе.

В центре — конфликт отца и сына. Молодой лингвист считает взгляды отца-писателя наивными и устаревшими. Ссора заканчивается разрывом, а дальше сюжет делает резкий поворот. Герои оказываются в прошлом, где один и тот же день повторяется снова и снова, не давая шанса все исправить. Похоже на «День сурка»? Несомненно.

«Отличный фильм! Лично мне он и тогда сразу понравился. С большим филосовским подтекстом. Просматривала не единожды. Игра актеров прекрасна. И вся обстановка в фильме приближена к реальности того времени»,пишут в Сети люди.

Фантастический прием здесь работает не ради эффекта. Он заставляет героев проживать свои ошибки снова, видеть близких другими и понимать слишком поздно. Когда появляется возможность вернуться, оказывается, что главное уже упущено.

Почему фильм долго не замечали

«Зеркало для героя» оказалось слишком сложным для массового зрителя. В нем не было надежды на счастливый исход и простых ответов. Но именно поэтому со временем фильм стал культовым. Это редкий пример советского кино, которое взрослеет вместе со зрителем и не теряет силы.

Фото: Кадр из фильма «Зеркало для героя»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
