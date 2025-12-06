Этот советский фильм 1978 года могли бы крутить по телику вместе с «Иронией судьбы»: но одна ошибка — и его списали со счетов

Популярности он так и не обрел.

У этого мюзикла могла быть судьба рождественской классики — его легко представить в новогодней сетке рядом с «Иронией судьбы». Но вышло иначе: «31 июня» успел всего пару месяцев просиять в эфире, после чего отправился на полку почти на десятилетие. И за этим стоят совсем не творческие причины, а политая драмой история одного артиста.

Как появился самый сказочный мюзикл Леонида Квинихидзе

Премьеру «31 июня» назначили на 31 декабря 1978-го — символично и очень советски-романтично. После успеха «Небесных ласточек» режиссёр Леонид Квинихидзе хотел повторить эффект: соединить современную музыку, балет и лёгкую фантастику.

Он сам выбрал сюжет — повесть британца Джона Пристли — и вместе со сценаристкой Ниной Фоминой адаптировал его почти заново. Считается, что расхождений с оригиналом много, но именно в руках Фоминой история стала ярче, музыкальнее и кинематографичнее.

Балет, музыка и невероятный актёрский ансамбль

Ключевые роли сыграли солисты Большого театра — Наталья Трубникова, Людмила Власова, Александр Годунов. Именно благодаря им «31 июня» стал редким советским мюзиклом, где актёры не просто танцуют — они живут в хореографии.

Музыку написал Александр Зацепин, а тексты — Дербенёв, Казакова и Энтин. Зацепин позже признавался: каждую песню приходилось «вмонтировать» прямо в сюжет, потому что Квинихидзе требовал, чтобы музыкальные номера двигали действие, а не служили просто украшением.

Фантазия, которую обрубила реальность

«31 июня» успел стать хитом одной новогодней ночи — и почти сразу исчез. Причина — побег Александра Годунова. Летом 1979 года артист Большого театра не вернулся в гостиницу во время гастролей в США и попросил политическое убежище.

Скандал был международный: пресса обсуждала «бегство гения из тоталитарного СССР». Советские власти отреагировали резко — фильм с Годуновым запретили. Для кинематографа это был удар: красавец-мюзикл, сделанный огромным трудом, исчез с экранов в тот момент, когда мог стать новогодней традицией.

Возвращение спустя годы

Лишь в середине 80-х, во времена гласности, картину «амнистировали». И тогда многие впервые смогли увидеть, каким должен был быть советский мюзикл: стильным, музыкальным, искренним.

Сегодня «31 июня» доступен онлайн, и если вы любите ретро-фэнтези, театральность и музыку 70-х — это один из тех фильмов, которые удивляют даже спустя полвека. Снято красиво, играют ярко, а атмосфера — как новогодний светильник: чуть наивно, но тепло и по-настоящему.

