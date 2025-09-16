Меню
Этот советский боевик критики оценили выше «Пиратов ХХ века»: не зря собрал 43 миллиона зрителей

16 сентября 2025 08:56
Кадр из фильма «Сыщик»

«Сыщик» в 1980 году стал одной из главных премьер. Он и сегодня отлично смотрится.

Советский кинематограф конца 70-х и начала 80-х подарил немало боевиков, но «Сыщик» Владимира Фокина до сих пор вызывает живой интерес.

Фильм собрал у экранов более 43 миллионов зрителей и получил премию Ленинского комсомола, а критики сравнивают его с культовыми «Пиратами ХХ века» — и не в пользу последних.

Где снимали и кто стоял за камерой

Основные съёмки проходили в Смоленске, часть эпизодов — в Москве и Мытищах. Режиссёр Владимир Фокин, до карьеры в кино преподаватель математики, создал фильм, который балансирует между боевиком и тонкой драмой.

Сценарий написал Владимир Кузнецов, известный по лентам «Человек без паспорта» и «Версия полковника Зорина».

Сюжет и динамика, которая затмила хиты

Главный герой — Женя Кулик, молодой парень, мечтающий стать юристом, но случайно оказавшийся на службе в милиции.

Кадр из фильма «Сыщик»

Сначала ему поручают мелкие дела, но всё меняется, когда он получает шанс принять участие в задержании опасной банды под руководством преступника по прозвищу Палёный.

Фильм держит зрителя за счёт реальных трюков, которые актёры выполняли без дублёров. И в отличие от «Пиратов ХХ века», здесь нет культа супергероев и бессмысленной жестокости.

Критик Александр Голутва писал в своё время:

«„Сыщик“ получился намного изобретательнее, ироничнее и интеллигентнее „Пиратов ХХ века“».

Актёры и легендарные трюки

Женю Кулика сыграл 22-летний Андрей Ташков — сын режиссёра Евгения Ташкова и актрисы Екатерины Савиновой.

В образе бандита Палёного блистал Борис Химичев, а Игорь Кваша исполнил роль полковника МВД Климова.

Особое внимание получили трюковые сцены — постановщики Владимир Жариков и Олег Федулов сделали их максимально реалистичными и рискованными.

«Сыщик» всё ещё стоит посмотреть

Лента явно пережила своё время: она динамична, атмосферна и не теряет актуальности.

Единственный минус, на который указывают рецензенты, — затянутость отдельных эпизодов, но на впечатление это почти не влияет.

Параметр Значение
Год выхода 1980
Режиссёр Владимир Фокин
Главные роли Андрей Ташков, Борис Химичев, Игорь Кваша
Премии Премия Ленинского комсомола
Зрители в прокате 43 миллиона
Оценка критиков Выше «Пиратов ХХ века»

Источник: дзен-канал Данила про КИНО

Также прочитайте: Невероятно, но факт: СССР снял свою «Игру престолов» еще в 80-х — с интригами, войнами, но с русским духом

Фото: Кадр из фильма «Сыщик»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
