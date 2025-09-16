Этот советский боевик критики оценили выше «Пиратов ХХ века»: не зря собрал 43 миллиона зрителей

Советский кинематограф конца 70-х и начала 80-х подарил немало боевиков, но «Сыщик» Владимира Фокина до сих пор вызывает живой интерес.
Фильм собрал у экранов более 43 миллионов зрителей и получил премию Ленинского комсомола, а критики сравнивают его с культовыми «Пиратами ХХ века» — и не в пользу последних.
Где снимали и кто стоял за камерой
Основные съёмки проходили в Смоленске, часть эпизодов — в Москве и Мытищах. Режиссёр Владимир Фокин, до карьеры в кино преподаватель математики, создал фильм, который балансирует между боевиком и тонкой драмой.
Сценарий написал Владимир Кузнецов, известный по лентам «Человек без паспорта» и «Версия полковника Зорина».
Сюжет и динамика, которая затмила хиты
Главный герой — Женя Кулик, молодой парень, мечтающий стать юристом, но случайно оказавшийся на службе в милиции.
Сначала ему поручают мелкие дела, но всё меняется, когда он получает шанс принять участие в задержании опасной банды под руководством преступника по прозвищу Палёный.
Фильм держит зрителя за счёт реальных трюков, которые актёры выполняли без дублёров. И в отличие от «Пиратов ХХ века», здесь нет культа супергероев и бессмысленной жестокости.
Критик Александр Голутва писал в своё время:
«„Сыщик“ получился намного изобретательнее, ироничнее и интеллигентнее „Пиратов ХХ века“».
Актёры и легендарные трюки
Женю Кулика сыграл 22-летний Андрей Ташков — сын режиссёра Евгения Ташкова и актрисы Екатерины Савиновой.
В образе бандита Палёного блистал Борис Химичев, а Игорь Кваша исполнил роль полковника МВД Климова.
Особое внимание получили трюковые сцены — постановщики Владимир Жариков и Олег Федулов сделали их максимально реалистичными и рискованными.
«Сыщик» всё ещё стоит посмотреть
Лента явно пережила своё время: она динамична, атмосферна и не теряет актуальности.
Единственный минус, на который указывают рецензенты, — затянутость отдельных эпизодов, но на впечатление это почти не влияет.
|Параметр
|Значение
|Год выхода
|1980
|Режиссёр
|Владимир Фокин
|Главные роли
|Андрей Ташков, Борис Химичев, Игорь Кваша
|Премии
|Премия Ленинского комсомола
|Зрители в прокате
|43 миллиона
|Оценка критиков
|Выше «Пиратов ХХ века»
