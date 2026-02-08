Меню
Этот сериал в 2025 году просмотрели 9 500 000 000 минут: популярнее него был только «Питт»

Этот сериал в 2025 году просмотрели 9 500 000 000 минут: популярнее него был только «Питт»

8 февраля 2026 10:00
Кадр из сериала «Резиденция»

К сожалению, у проекта только один сезон.

Стриминговая индустрия продолжает удивлять странными решениями: иногда даже успешные сериалы исчезают без объяснений. Именно это произошло с детективной драмой «Резиденция», которая набрала более 9,5 млрд минут просмотра и стала второй самой популярной новой драмой года — впереди оказался лишь «Питт».

Убийство в Белом доме

Создатели сразу задали высокий масштаб — история начинается с убийства в Белом доме, где 132 комнаты и более сотни подозреваемых. Расследование поручают детективу Корделии Капп.

Она действует спокойно и методично: наблюдает за птицами через бинокль, допрашивает свидетелей без лишних эмоций и словно видит больше, чем остальные. Сериал не пытается быть документально точным — это скорее стильный и слегка ироничный детектив, в котором легко потеряться среди роскошных интерьеров и странных характеров.

Героиня, которая держит внимание

Корделия — не типичный экранный сыщик. Её молчание иногда работает сильнее допросов: подозреваемые сами начинают говорить лишнее. Она игнорирует формальности, не боится идти против системы и устраивает эффектные финальные разоблачения — именно за это зрители быстро привязались к персонажу.

Дополняют атмосферу десятки ярких героев — от членов президентской семьи до случайных гостей ужина, у каждого из которых есть свой секрет.

Почему сериал всё же закрыли

Проект получил высокие оценки критиков и зрителей, однако продолжения не будет. Предполагается, что главной причиной стала дорогая постановка: сериал планировали сделать антологией с новым местом действия каждый сезон, а такие съёмки требуют серьёзных бюджетов.

И всё же первый сезон остаётся завершённой историей — увлекательной, загадочной и местами очень уютной. Редкий случай, когда детектив можно смотреть не только ради интриги, но и ради особой атмосферы.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Резиденция»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
