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Киноафиша Статьи Этот сериал-триллер 2026 года легко уделает любой громкий хит НТВ: не зря его так долго ждали

Этот сериал-триллер 2026 года легко уделает любой громкий хит НТВ: не зря его так долго ждали

18 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мыс страха»

Еще одна экранизация получилась достойной.

Новый сериал «Мыс страха» оказался одной из самых обсуждаемых премьер сезона. Проект привлек внимание еще на этапе анонса: громкие имена продюсеров, солидный бюджет и амбиции, выходящие далеко за рамки обычного телевизионного триллера. После первых серий стало понятно — он легко уделает любой хит НТВ.

Старый сюжет с новым взглядом

В основе сериала лежит роман Джона Данна Макдональда «Палачи», который уже дважды экранизировали. Самой известной версией до сих пор остается фильм 1991 года режиссера Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро.

Новая адаптация рассказывает историю Макса Кэди — человека, который выходит на свободу после долгих лет заключения и решает отомстить адвокату, участвовавшего в его деле. Очень быстро месть превращается в психологическую войну против всей семьи женщины.

При этом создатели не стали просто переснимать знакомую историю. Сериал делает акцент не только на противостоянии героев, но и на моральных компромиссах, ошибках прошлого и последствиях решений, которые могут преследовать человека долгие годы.

Хавьер Бардем снова играет злодея

Кадр из сериала «Мыс страха»

Главной причиной обратить внимание на проект многие называют Хавьера Бардема. Актер уже не раз доказывал, что умеет создавать по-настоящему пугающих антагонистов, и в «Мысе страха» он снова оказывается в своей стихии.

Его Макс Кэди не выглядит карикатурным злодеем. Наоборот, персонаж вызывает тревогу именно потому, что действует спокойно, расчетливо и почти всегда на шаг впереди своих противников.

Каждое его появление в кадре добавляет напряжения, а зритель до последнего не понимает, где закончится психологическое давление и начнется настоящая катастрофа.

Атмосфера, ради которой стоит смотреть

Еще один большой плюс сериала — визуальная сторона, передает дзен-канал МК. Действие разворачивается среди живописных южных пейзажей, где солнце, роскошные дома и почти курортная атмосфера контрастируют с нарастающим ощущением опасности.

Создатели мастерски используют этот контраст. Чем красивее выглядит окружающий мир, тем тревожнее становится происходящее. Именно поэтому сериал работает не только как триллер, но и как история о том, насколько хрупкой может оказаться привычная жизнь.

«Мыс страха» нельзя назвать идеальным. Иногда сценарий слишком подробно объясняет происходящее зрителю. Но даже с этим недостатком сериал остается одним из самых сильных триллеров года и еще одним напоминанием о том, насколько высокую планку сегодня задают крупные зарубежные проекты.

Фото: Кадр из сериала «Мыс страха»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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