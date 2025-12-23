Этот сериал стал хитом Disney+ и получил 100% на Rotten Tomatoes: а ведь в первом сезоне его почти списали со счетов

Ещё недавно к сериалу «Перси Джексон и Олимпийцы» относились с осторожным интересом, а сегодня он уверенно возглавляет чарты Disney+ и собирает восторженные отзывы. Второй сезон стартовал всего несколько недель назад — и уже получил редкие для стриминга 100 % «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes, а зрительский рейтинг держится на уровне 88 %.

Почему второй сезон зашёл сильнее первого

Главная разница ощущается почти сразу: сериал перестал раскачиваться и пошёл вперёд уверенным шагом. Темп стал плотнее, сюжет — собраннее, а мифологическое приключение наконец-то начало работать как цельная история, а не как осторожное знакомство с миром.

Актёры перестали быть «детьми из кастинга»

Уокер Скобелл и Лия Сава Джеффрис во втором сезоне выглядят заметно увереннее и органичнее в своих ролях. Их герои больше не кажутся школьниками в костюмах полубогов — теперь это персонажи с характером, внутренними конфликтами и живой химией, за которой действительно интересно наблюдать.

Disney+ сделали ставку — и не прогадали

На момент публикации сериал обошёл по популярности даже такие тяжеловесы платформы, как «Анатомия страсти», не говоря уже о свежих документальных релизах. Для подросткового фэнтези это серьёзное достижение — особенно с учётом того, что конкуренция внутри сервиса сейчас жёсткая.

Продление на третий сезон — без паузы и сомнений

В отличие от первого сезона, который продлевали с оглядкой на рейтинги, третий сезон «Перси Джексона» запустили в производство заранее. Съёмки стартовали ещё до выхода второго сезона в эфир, что ясно даёт понять: Disney+ уверены в проекте и рассматривают его как долгую франшизу.

Новая богиня в касте — и серьёзный сюжетный поворот

К третьему сезону к сериалу присоединилась Дафна Кин, которая сыграет Артемиду — богиню охоты. Её появление напрямую связано с адаптацией книги «Проклятие титана», где Перси предстоит искать пропавшую богиню и столкнуться с одной из самых мрачных тайн всей саги Рика Риордана.

Что это значит для сериала в целом

Второй сезон показал главное: «Перси Джексон и олимпийцы» — это не разовая экранизация для фанатов книг, а проект с потенциалом взрослеть вместе со своей аудиторией. Если темп и уверенность сохранятся, у Disney+ может получиться редкий случай долгоживущего подросткового фэнтези без творческого выгорания.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.