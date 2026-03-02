Меню
Киноафиша Статьи Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели

Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели

2 марта 2026 21:31
Кадр из сериала «Челночницы»

Сериал может «цеплять» и без сложных детективных историй. 

Сценарист Зоя Кудря — настоящий гений кино, ведь в ее фильмографии много интересных проектов помимо «Мосгаза», в том числе сериал «Челночницы». В этом проекте прекрасно все — и закрученный сюжет, и актерский состав. Особенно интересная роль досталась Ирине Розановой.

О чем сериал

Это российская мелодрама о судьбах женщин в середине 1990‑х: из‑за нищеты и распада привычного уклада они вынуждены заняться челночной торговлей. В центре истории — жены офицеров, которым приходится торговать на рынках и ездить за товаром за границу, преодолевая рэкет, опасности и тяжелые жизненные испытания.

Роль Ирины Розановой

Актриса сыграла роль Зои Викторовны — владелицы челночного бизнеса. С одной стороны это любящая мать, которая на все готова ради своего сына, сидящего в тюрьме. С другой стороны — это полностью беспринципная женщина, которая готова идти по головам, Ради дополнительной прибыли она рушит жизнь не только незнакомых людей, но и свой племянницы Эллы. При этом во втором сезоне Розанова была вынуждена поменять амплуа, так как ее героиня теряет сына и уходит в монастырь.

Почему стоит посмотреть сериал еще

Сериал великолепно передает атмосферу эпохи: тотальный дефицит, а также развал армии, криминальные переделы рынки и борьба за жизнь. Марии Порошиной, Елене Пановой, Светлане Ивановой и другим актерам идеально удалось передать через образы то непростое время.

Фото: Кадр из сериала «Челночницы»
Камилла Булгакова
