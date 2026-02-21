«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел»

Пятый сезон «Первого отдела» уже вышел, и сериал снова обсуждают так же горячо, как в 2020-м, когда он только стартовал. Проект НТВ удерживается в эфире шесть лет, а значит, попал в нерв зрителя.

Его любят за динамику, за характеры и за узнаваемый петербургский фон. Но и претензии звучат всё громче.

Сюжет по-прежнему строится вокруг следственного отдела ГСУ Санкт-Петербурга. Юрий Брагин в исполнении Ивана Колесникова, Михаил Шибанов и их начальник Вадим Мальцев ведут сложные дела, часто укладывая расследование в одну серию. Темп высокий, стрельбы и погонь хватает, при этом авторы не забывают о личных драмах.

«Этот сериал немного выделяется из общей массы НТВ. Попытались создать неплохую интригу, и это получилось. Внешне это обычный боевик с хорошими актёрами и динамикой. Но местами история банальная, а личной жизни у героев почти нет», — пишут в Сети зрители.

Другие зрители, наоборот, считают это достоинством.

«Этот сериал смотрит мой папа, ну и я вместе с ним. Интересные, остросюжетные и совсем небанальные истории. Отличная актёрская игра, особенно Иван Колесников, Сергей Жарков и Илья Шакунов. Есть место и шуткам, поэтому сериал смотрится живо».

Ругают за схематичность расследований и утрированность событий. Хвалят за атмосферу, музыку, виды Петербурга и крепкий актёрский ансамбль. Пятый сезон показывает, что формула по-прежнему работает. Вопрос только в том, хватит ли ей свежести на будущее.