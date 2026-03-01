Этот сериал считают культовым миллионы зрителей по всем миру, но не Тарантино: «Невыносимо тоскливо и скучно»

«Настоящему детективу» уже стукнуло больше десяти лет, а споры вокруг него до сих пор не утихают. Первый сезон, выстреливший в 2014‑м, мгновенно превратил Ника Пиццолатто в главного сценарного мастера Америки и вернул Мэттью Макконахи на голливудский Олимп, откуда он, казалось, уже начал сползать в ромкомы.

Публика и критики дружно рукоплескали мрачной эстетике, философским монологам и химии между Макконахи и Вуди Харрельсоном. Но Квентин Тарантино, как водится, пошёл против течения. Он прямо заявил, что не понимает всеобщего восторга: по его мнению, сериал откровенно уныл и никакого отношения к шедеврам не имеет.

Режиссёр признался, что пытался осилить «Настоящего детектива», но выдохся сразу.

«Невыносимо тоскливо и скучно. А второй сезон, судя по трейлеру, и вовсе кошмар. Красивые люди изо всех сил стараются казаться страшными и расхаживают с таким видом, будто на плечах у них вся мировая скорбь», — заявил Тарантино.

Кстати, в личный антирейтинг Тарантино попали также вторая и третья «Матрица», «Голодные игры», загадочный «Довод», вечный «День сурка» и даже культовый ужастик «Крик».