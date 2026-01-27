Этот сериал о маньяке Андреасяна запрещен в России: полностью снят, но лежит на полке по странной причине

Сарик Андреасян — один из самых заметных и продуктивных режиссёров современного российского кино. Он снимает как лёгкие комедии, так и серьёзные драмы, умея находить отклик у широкой аудитории. Его проекты часто становятся кассовыми хитами, хотя профессиональные критики относятся к ним неоднозначно.

Тем не менее, картины вроде «Чикатило», «Жизнь по вызову» или «Манюня» доказывают его умение удерживать интерес зрителей. А ведь у Андреасяна была еще одна потенциально успешная картина, которая так и не увидела свет, и была запрещена.

Сериал «Несломленная»

Сарик Андреасян некоторое время назад поделился историей о своём невышедшем проекте. Речь идёт о сериале «Несломленная», который уже был полностью снят.

Он основан на книге Екатерины Мартыновой — одной из жертв так называемого Скопинского маньяка. Однако сериал получил официальный запрет на показ в России.

Формальной причиной отказа в прокатном удостоверении стали «сцены надругательства над несовершеннолетними». Сам Андреасян заявлял, что не согласен с таким решением. Он пояснял, что актрисам, игравшим жертв, на момент съёмок было больше двадцати лет.

Создатели пошли на уступки. После первого запрета они вырезали из сериала все прямые упоминания возраста героинь. Но и эта версия не была одобрена.

«Мы стали резать еще, и сцены перестали быть такими жесткими», — рассказал Андреасян.

Запрет сериала

После двух серьёзных переработок сериал «Несломленная» так и не смог преодолеть цензурный барьер. Разрешение от властей на его показ получено не было.

Продюсер высказал предположение, что причиной запрета могла стать именно высокая художественная сила и пронзительность картины.

«Думаю, поэтому его и запретили, — он настолько хороший», — полагает продюсер.

Как рассказывал сам Андреасян, официально ни одна инстанция ответственность за этот запрет на себя не взяла. Он обращался в несколько ведомств, но везде получал уклончивые ответы.

Никто прямо не говорил, что запретил сериал, но и прокатное удостоверение никто не выдавал. В результате проект о самом громком маньяке России 2000-х годов остаётся «на полке» и ждёт, изменится ли когда-нибудь ситуация.