Меню
Русский English
Отмена
Этот сериал с Устюговым называют лучшей заменой «Первого отдела»: чистый процедурал, без выяснения отношений между Брагиным и Шибановым

10 апреля 2026 07:58
Кадр из сериала «Первый отдел»

В центре внимания — расследования.

Буквально каждый месяц выходит новые проекты для любителей процедуралов. Однако удержать такой уровень внимания, как получается у «Первого отдела» год от года, удается не каждому.

А ведь многие сериалы остаются незаслуженно в тени раскрученных хитов. К примеру, «Рикошет» некоторые называют достойной заменой «Первому отделу».

Сюжет

Два десятилетия назад Денис окончательно завязал с преступным прошлым, а для окружающих его и вовсе «похоронили». Однако после гибели отца с матерью мужчина вынужден под чужим именем, с изменённой внешностью и новыми документами возвратиться в родной Анинск, чтобы взять опеку над младшей сестрой.

Прибыв на место, он с ужасом понимает, что когда-то родные и привычные улицы охвачены пламенем бандитских войн и переделов сфер влияния. Денис превращается в загадочного мстителя в погонах, который борется с преступным миром, но при этом отчаянно прячет своё истинное лицо от всех вокруг.

Кадр из сериала «Рикошет»

Отзывы

Шоу сосредоточено на том, как ведётся следствие: здесь важны улики, улики и логические цепочки. В нём гораздо меньше внутренних переживаний и душевных терзаний главного действующего лица (хотя личная трагедия у него всё же присутствует), зато много внимания уделено рабочей рутине и интеллектуальной стороне раскрытия преступлений.

«Если в "Первом отделе" завораживала работа следователей, их профессионализм и упорство в поиске истины, то "Рикошет" придется по душе», — отметил автор Дзен-канала «Киночердак».

Если вам нужна криминальная история с акцентом на сыщицкую работу и сюжетные повороты, а не на психологические страдания героя, то «Рикошет» станет вполне достойным выбором.

Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел», «Рикошет»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше