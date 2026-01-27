Этот сериал с собой в главной роли Колесников смотрит с удовольствием: «Он не про кровищу, а про стратегию»

Иногда актёры избегают смотреть проекты со своим участием — слишком много профессиональных «но». Но с сериалом «Первый отдел» у Ивана Колесникова сложилась редкая история: он не только сыграл в нём одну из ключевых ролей, но и стал зрителем, которому действительно было интересно.

Не про кровь, а про голову

Колесников признаётся: к сериалу у него есть мелкие претензии, но главное для него другое. «Первый отдел» — это не про бесконечную жестокость и шок, а про стратегию и мышление. Про то, как шаг за шагом распутывается преступление, как работает логика следствия.

«Мне нравится сериал “Первый отдел”. Он не про кровищу, а про стратегию — про то, как надо думать и раскрывать убийство. И мне было интересно его смотреть», — говорит Иван Колесников.

Команда решает всё

Для Колесникова в кино ключевым всегда остаётся партнёр. Без живого взаимодействия, по его словам, не работает ни сцена, ни кадр. И в «Первом отделе» с этим всё сложилось идеально.

Он с теплом говорит о режиссёре Денисе Неймандe, операторе Евгении Кордунском и особенно о Сергее Жаркове. С ним актёр очень быстро стал близким другом — совпали по характерам и по ощущению профессии.

Когда проект становится своим

«Первый отдел» стартовал в 2020 году и за это время собрал высокий зрительский рейтинг — 8,1 из 10. Но для Колесникова цифры здесь вторичны. Главное — ощущение команды и честного разговора со зрителем.

И, кажется, именно поэтому сериал продолжает удерживать внимание: он не кричит, не давит и не заигрывает, а спокойно делает свою работу — как и его герои.

