Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот сериал с рейтингом 8,0 — одна из последних работ Пускепалиса: «Прекрасно, такая редкость, все на высоте»

Этот сериал с рейтингом 8,0 — одна из последних работ Пускепалиса: «Прекрасно, такая редкость, все на высоте»

12 февраля 2026 09:25
Кадр из сериала «Трейдер»

Зрители в восторге от ленты.

На счету Сергея Пускепалиса десятки выдающихся работ в кино. К проектам, где он успел сняться до своей трагической смерти, до сих пор приковано внимание фанатов.

И в этом ряду картин выделяется «Трейдер». Это масштабный международный проект, который не оставил зрителей равнодушными.

Сюжет сериала «Трейдер»

Действие сериала переносит в конец 90-х и начало 2000-х. История разворачивается одновременно в России, Ираке и США. В центре событий — молодой трейдер Олег Нестеров, который работает на рынке нефти и газа. Он ещё неопытен, но полон амбиций и своих принципов.

По решению начальства его отправляют на важные переговоры в Гавану. Там он едва избегает покушения на свою жизнь, а вскоре оказывается в Ираке.

С этого мига Олег попадает в самую гущу событий. Он становится невольным участником тайного противостояния российских и американских спецслужб. Его судьба теперь тесно переплетена с историческими процессами, которые привели к началу войны в Ираке.

Кадр из сериала «Трейдер»

Отзывы

Проект «Трейдер» действительно масштабен. Его история охватывает почти десять лет и разворачивается в восьми разных странах. Герои сериала оказываются в самом центре глобальных событий, включая поиски оружия массового поражения в Ираке и падение режима Саддама Хусейна.

Этот международный размах чувствуется и за кадром. Над сериалом работала большая команда из разных стран, актёры говорят на трёх языках, а всего в кадре появляется около двухсот пятидесяти персонажей с собственными репликами. Режиссёром выступил англичанин Энтони Уоллер, детство которого прошло в Ливане.

Для Сергея Пускепалиса эта работа стала одной из последних. Он сыграл роль влиятельного московского бизнесмена, который встречается с агентом СВР в исполнении Анны Поповой.

«Актеры в этом сериале хорошие. И фильм добротно сделан. Понравилось», «Прекрасный сериал, и не хочется разбирать его на составляющие. А хочется просто смотреть, наслаждаться игрой актеров и следить за развитием сюжетной линии», «Игра актеров, режиссерская работа на высоте, слов нет», — пишут в Сети.

Кадр из сериала «Трейдер»
Фото: Кадры из сериала «Трейдер»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот российский сериал повторил формулу «Хрустального» и «Фишера», но не вышло: авторы ошиблись в одной героине Этот российский сериал повторил формулу «Хрустального» и «Фишера», но не вышло: авторы ошиблись в одной героине Читать дальше 11 февраля 2026
«Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде» «Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде» Читать дальше 13 февраля 2026
Новая «Каменская» вернется без Яковлевой: уже известно, кто заменит звезду «нулевых» в перезапуске громкого детективного хита Новая «Каменская» вернется без Яковлевой: уже известно, кто заменит звезду «нулевых» в перезапуске громкого детективного хита Читать дальше 13 февраля 2026
Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела Читать дальше 13 февраля 2026
«20 серий будет ли 30?»: «Первый отдел» на носу, а ясности нет — почему фанаты не могут понять, сколько эпизодов выйдет в 5 сезоне «20 серий будет ли 30?»: «Первый отдел» на носу, а ясности нет — почему фанаты не могут понять, сколько эпизодов выйдет в 5 сезоне Читать дальше 13 февраля 2026
«Именно он сыграл главного маньяка сезона»: фанаты нашли жирный намёк в касте «После Фишера. Инквизитор» «Именно он сыграл главного маньяка сезона»: фанаты нашли жирный намёк в касте «После Фишера. Инквизитор» Читать дальше 13 февраля 2026
Есть 3 причины, по которым «Первому отделу» не нужно продолжения: одна из них в Шибанове Есть 3 причины, по которым «Первому отделу» не нужно продолжения: одна из них в Шибанове Читать дальше 13 февраля 2026
Какой на самом деле была Ванга? Этот сериал с Еленой Яковлевой посмотрела взахлеб – эпизоды длятся 52 минуты, но хочется еще и еще Какой на самом деле была Ванга? Этот сериал с Еленой Яковлевой посмотрела взахлеб – эпизоды длятся 52 минуты, но хочется еще и еще Читать дальше 13 февраля 2026
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? «Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше