Этот сериал с рейтингом 8,0 — одна из последних работ Пускепалиса: «Прекрасно, такая редкость, все на высоте»

На счету Сергея Пускепалиса десятки выдающихся работ в кино. К проектам, где он успел сняться до своей трагической смерти, до сих пор приковано внимание фанатов.
И в этом ряду картин выделяется «Трейдер». Это масштабный международный проект, который не оставил зрителей равнодушными.
Сюжет сериала «Трейдер»
Действие сериала переносит в конец 90-х и начало 2000-х. История разворачивается одновременно в России, Ираке и США. В центре событий — молодой трейдер Олег Нестеров, который работает на рынке нефти и газа. Он ещё неопытен, но полон амбиций и своих принципов.
По решению начальства его отправляют на важные переговоры в Гавану. Там он едва избегает покушения на свою жизнь, а вскоре оказывается в Ираке.
С этого мига Олег попадает в самую гущу событий. Он становится невольным участником тайного противостояния российских и американских спецслужб. Его судьба теперь тесно переплетена с историческими процессами, которые привели к началу войны в Ираке.
Отзывы
Проект «Трейдер» действительно масштабен. Его история охватывает почти десять лет и разворачивается в восьми разных странах. Герои сериала оказываются в самом центре глобальных событий, включая поиски оружия массового поражения в Ираке и падение режима Саддама Хусейна.
Этот международный размах чувствуется и за кадром. Над сериалом работала большая команда из разных стран, актёры говорят на трёх языках, а всего в кадре появляется около двухсот пятидесяти персонажей с собственными репликами. Режиссёром выступил англичанин Энтони Уоллер, детство которого прошло в Ливане.
Для Сергея Пускепалиса эта работа стала одной из последних. Он сыграл роль влиятельного московского бизнесмена, который встречается с агентом СВР в исполнении Анны Поповой.
«Актеры в этом сериале хорошие. И фильм добротно сделан. Понравилось», «Прекрасный сериал, и не хочется разбирать его на составляющие. А хочется просто смотреть, наслаждаться игрой актеров и следить за развитием сюжетной линии», «Игра актеров, режиссерская работа на высоте, слов нет», — пишут в Сети.