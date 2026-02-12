Этот сериал с рейтингом 8,0 — одна из последних работ Пускепалиса: «Прекрасно, такая редкость, все на высоте»

На счету Сергея Пускепалиса десятки выдающихся работ в кино. К проектам, где он успел сняться до своей трагической смерти, до сих пор приковано внимание фанатов.

И в этом ряду картин выделяется «Трейдер». Это масштабный международный проект, который не оставил зрителей равнодушными.

Сюжет сериала «Трейдер»

Действие сериала переносит в конец 90-х и начало 2000-х. История разворачивается одновременно в России, Ираке и США. В центре событий — молодой трейдер Олег Нестеров, который работает на рынке нефти и газа. Он ещё неопытен, но полон амбиций и своих принципов.

По решению начальства его отправляют на важные переговоры в Гавану. Там он едва избегает покушения на свою жизнь, а вскоре оказывается в Ираке.

С этого мига Олег попадает в самую гущу событий. Он становится невольным участником тайного противостояния российских и американских спецслужб. Его судьба теперь тесно переплетена с историческими процессами, которые привели к началу войны в Ираке.

Отзывы

Проект «Трейдер» действительно масштабен. Его история охватывает почти десять лет и разворачивается в восьми разных странах. Герои сериала оказываются в самом центре глобальных событий, включая поиски оружия массового поражения в Ираке и падение режима Саддама Хусейна.

Этот международный размах чувствуется и за кадром. Над сериалом работала большая команда из разных стран, актёры говорят на трёх языках, а всего в кадре появляется около двухсот пятидесяти персонажей с собственными репликами. Режиссёром выступил англичанин Энтони Уоллер, детство которого прошло в Ливане.

Для Сергея Пускепалиса эта работа стала одной из последних. Он сыграл роль влиятельного московского бизнесмена, который встречается с агентом СВР в исполнении Анны Поповой.