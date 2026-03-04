Меню
Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи»

4 марта 2026 19:06
Кадр из сериала «Атом»

Лента впечатлила зрителей.

Голливудский «Оппенгеймер» собрал «Оскары» и разбудил интерес к истории создания ядерного оружия по всему миру. Россия, разумеется, не осталась в стороне — и на экранах вышел сериал с лаконичным названием «Атом». В центре сюжета оказались учёные, которые в сороковых годах прошлого века работали над созданием советской бомбы.

Сюжет сериала

Действие сериала стартует ещё в годы войны, когда перед страной встаёт задача, от которой зависит слишком многое: собрать команду физиков, способных в кратчайшие сроки создать советскую атомную бомбу.

Учёных со всего Союза срочно стягивают в одно место и ставят жёсткие сроки, а параллельно за линией фронта и за океаном разворачивается своя драма — разведчики добывают сведения, которые могут решить исход всей гонки.

Напряжение не спадает и после победы: ядерная гонка только набирает обороты, и каждый шаг учёных теперь под прицелом. Главные роли в «Атоме» исполнили Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Ольга Сутулова и Аня Чиповская.

Кадр из сериала «Атом»

Отзывы зрителей

Зрители разошлись во мнениях, но в одном сошлись точно — равнодушным «Атом» не оставляет. Многие хвалят актёрский состав, хотя и с оговорками. Ане Чиповской, по замечаниям зрителей, современная внешность не всегда позволяет слиться с ретро‑атмосферой, а Юрий Чурсин с бородой, кажется, вызвал лёгкое недоумение.

Но это скорее придирки. Основная масса комментаторов уверена: смотреть проект стоит.

«В сериале есть все: исторические факты, наука, шпионы, война, любовь, политика, человеческие отношения, очень нравится игра Гуськова», «Гуськов только украсил "Атом", не хуже Киллиана Мерфи вообще из "Оппенгеймера", хотя у них конечно о другом», «Хороший фильм. И актерская игра отличная. Все правильно. Настоящий подвиг, он такой, простой, без пафоса, без фейерверков и кичливых супергероев», — отметили пользователи.

Фото: Кадры из сериала «Атом»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
