Этот исторический сериал на голову выше других: вот сколько серий в «Князе Андрее» с рейтингом 8,6 на КП

31 марта 2026 19:35
Кадр из сериала «Князь Андрей»

Месяцами у экрана сидеть не придется.

Исторические сериалы часто отпугивают одним простым фактом — их нужно смотреть неделями. Десятки серий, медленный разгон, и ощущение, что финал где-то очень далеко. «Князь Андрей» в этом смысле идет по другому пути и сразу снимает главный страх зрителя.

В первом сезоне — 8 серий, и это принципиально меняет восприятие проекта. История не растягивается, не уходит в лишние линии и не требует «жить» у экрана месяц. При этом рейтинг на Кинопоиске — 8,6, что для исторического сериала выглядит уверенным показателем интереса.

Сюжет переносит в XII век, в период междоусобной борьбы внутри рода Рюриковичей. В центре — Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, который возвращается из Византии и привозит с собой не только опыт, но и амбиции изменить расстановку сил.

Конфликт, который решает всё

Андрей мечтает превратить Суздаль в новый центр Руси, но сталкивается с главным препятствием — собственным отцом. Юрий Долгорукий видит в нем не самостоятельного правителя, а исполнителя своей воли, и это противостояние быстро выходит за рамки семейного конфликта.

Поначалу всё складывается в пользу молодого князя. Приглашенные мастера строят белокаменные церкви и крепости, развивается торговля, усиливается влияние. Однако вместе с ростом власти появляется и обратная сторона — враги, интриги и предательства, которые начинают разрушать созданную систему.

«Современные фильмы чаще смотришь на перемотке. Массово. Поверхностно. А есть "Князь Андрей". Этот сериал просто глотаешь. Каждую секунду. Каждую фразу. Каждую сцену. Подбор актёров — изумительный. Каждый проникся ролью, вжился в неё, но отдельно хочу сказать про князя Андрея. Александр Голубев — просто лучший. И никого другого там не должно быть. Этот взгляд, эти повадки, это добродушие и любовь, которые сквозят в каждом его действии. Вместе с героями переживаешь каждую боль, каждое предательство», — пишут в Сети зрители.

Историк Василий Ключевский писал: «В лице князя Андрея великоросс впервые выступал на историческую сцену, и это выступление нельзя признать удачным».

И, пожалуй, именно здесь кроется главный интерес: история не о том, как взять власть, а о том, что происходит после.

Фото: Кадр из сериала «Князь Андрей»
Екатерина Адамова
