Этот сериал полностью заменил «Настоящий детектив»: HBO опять выдал хит с 96% на RT

«Задание» — это нуарный детектив от HBO, который переносит зрителя в мрачные кварталы Филадельфии. Сериал стартовал в 2025 году и сразу же завоевал расположение критиков: на RT его рейтинг достиг 96%.

Марк Руффало исполнил роль детектива Тома Брандиса — персонажа, балансирующего на грани морали. Его игру пресса встретила с восторгом, а параллели с выдающейся работой Мэттью Макконахи в первом сезоне «Настоящего детектива» то и дело возникали в рецензиях.

Сюжет

Пригороды Филадельфии сотрясает серия жестоких рейдов на подпольные наркоточки. ФБР подключает к делу Тома — он возглавляет спецотряд, которому предстоит выйти на след преступной группировки. По всем признакам, во главе сети стоит человек, чья внешняя жизнь — эталонная картина семейного благополучия.

Команде предстоит не просто проникнуть в криминальное окружение, но и принять непростую истину: за фасадом самого обычного дома может скрываться тот, кто ведет двойное существование.

Детали

Сходство с «Настоящим детективом» бросается в глаза: обе картины держатся на харизматичных центральных персонажах и сосредоточены не столько на раскрытии преступлений, сколько на том, какой душевный след они оставляют в тех, кто их расследует.

Сейчас «Задание» пользуется огромной популярностью, тогда как последующие сезоны «Настоящего детектива» так и не смогли повторить триумф первого.

Тем временем у второго сезона «Задания» появилось серьезное усиление: к актерскому составу присоединился Махершала Али. Его персонаж — ветеран американского Управления по борьбе с наркотиками, которому предстоит вступить в прямое противостояние с отделом, где работает герой Руффало.

Переход Али из одной криминальной драмы в другую выглядит вполне ожидаемо: в третьем сезоне «Настоящего детектива» его работа была, пожалуй, главным достоинством. Актер был номинирован на престижные премии, в то время как сам сезон оставался в тени.