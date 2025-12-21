Этот сериал от создателей «Последнего богатыря» покажет русские сказки в жанре young adult: одну из главных ролей сыграет Чурсин

В 2026 году на Кинопоиске выйдут «Очарованные» — мрачное фэнтези с фольклорными корнями, эстетикой начала XX века и вполне современными вопросами. В проекте снимаются Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Таисья Калинина, и это одна из самых интригующих новинок грядущего сезона.

Фольклор без нафталина — и сказка, которая говорит о настоящем

«Очарованные» не пересказывают народные сюжеты буквально, а аккуратно вплетают их в историю о подростках, выборе и ответственности. Это тёмное фэнтези, где магия — не украшение, а инструмент разговора о буллинге, детских травмах, зависти, первой любви и принятии себя. Создатели сразу обозначают жанр как young adult, но по интонации сериал явно метит шире возрастных рамок.

Сёстры, Калинов мост и девять дней на чудо

Действие разворачивается в тихом городке Искры, жители которого не догадываются, что по соседству существует Мир теней. В центре сюжета — сёстры-двойняшки Злата и Марья, дочери колдуньи, одинаковые внешне и совершенно разные внутри. Для Златы всё предопределено: она станет хранительницей границы между мирами, а Марья мечтает о простой человеческой жизни и не собирается жить по учебнику заклинаний.

Одна импульсивная попытка выиграть спор на Калиновом мосту запускает цепь событий, в результате которых Злата погибает. У Марьи остаётся девять дней, чтобы найти живую воду и вернуть сестру к жизни — и это путешествие быстро превращается в дорогу не только через лес, но и внутрь себя.

Каст, где мифология встречается с актёрской харизмой

Таисья Калинина играет Марью, Даяна Гудз — Злату, Мария Давитая — Соню, приёмную дочь мэра. Взрослую мифологическую линию держат Подкаминская в образе Ядвиги и Чурсин в роли Кощея, а компанию им составляют Даниил Воробьёв, Яна Сексте, Влад Прохоров, Максим Осинцев и другие. Это тот случай, когда сказочные архетипы не выглядят картонно, а обещают живых, неоднозначных персонажей.

Эстетика старых открыток и путешествие по Северо-Западу

Сериал снимали в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Выборге и Москве — во дворцах, на исторических дачах у Финского залива и в кинопарке «Москино». Визуально «Очарованные» обещают мир, вдохновлённый живописью Васнецова, с вниманием к фактуре, свету и деталям кадра. Над проектом работали художники, знакомые зрителям по «Последнему богатырю», «Он — дракон» и «Легенде о Коловрате», так что с атмосферой здесь явно не собираются экономить.

Сказка как способ разговора о взрослении

Режиссёр Илья Шеховцов прямо говорит: «Очарованные» — это история о том, зачем вообще нужны сказки. Про страхи, которые не проговаривают вслух, про родителей, от которых сложно оторваться, и про первый выбор, который уже невозможно отменить. Если всё сложится, у Кинопоиска может появиться редкий для российского рынка пример подросткового фэнтези, которое не притворяется наивным — и именно поэтому способно зацепить.

