Киноафиша Статьи Этот сериал от Prime Video не зря сравнивают с «Интерстелларом»: спустя 6 лет после выхода он до сих пор актуален

Этот сериал от Prime Video не зря сравнивают с «Интерстелларом»: спустя 6 лет после выхода он до сих пор актуален

29 марта 2026 14:15
Кадр из сериала «Рассказы из Петли»

Неспешная ретро-фантастика о людях, времени и странных аномалиях.

В эпоху динамичных фантастических сериалов стриминги редко предлагают спокойные и вдумчивые истории. Но сериал «Рассказы из петли» от Prime Video стал исключением. Этот восьмисерийный проект вышел в 2020 году и до сих пор считается одной из самых необычных научно-фантастических драм последних лет.

Фантастика, где главное — люди

Сериал основан на работах шведского художника Симона Столенхага. События разворачиваются в вымышленном городе Мерсер, под которым находится загадочная установка под названием Петля. Она вызывает пространственно-временные аномалии, с которыми сталкиваются жители города.

В каждой серии рассказывается отдельная история. Герои сталкиваются с необычными явлениями: обменом телами, временными петлями и параллельными реальностями. Но главное здесь — не технологии, а эмоции и судьбы людей.

Медленный ритм и атмосферная ретро-эстетика

«Рассказы из петли» заметно отличаются от привычной научной фантастики. Здесь почти нет экшена, а повествование развивается медленно и вдумчиво. В кадре — заснеженные поля, заброшенные роботы и тихие городские улицы, создающие атмосферу ностальгии.

Каждый эпизод посвящен отдельному персонажу. Среди героев — физики Лоретта и Джордж, их дети, охранник Гэддис и создатель Петли Расс. Их судьбы постепенно переплетаются, образуя единую историю.

Почему сериал сравнивают с Интерстелларом

Создатель проекта Натаниэль Халперн использует научную фантастику как способ рассказать о человеческих переживаниях. Сериал поднимает темы времени, взросления, потерь и памяти.

Проект часто сравнивают с сериалом «Тьма», но у «Рассказов из петли» другой подход. Здесь нет сложных загадок и перегруженного сюжета. Вместо этого сериал сосредоточен на атмосфере и эмоциях.

Именно поэтому «Рассказы из петли» называют одним из лучших медленных сериалов десятилетия. Это спокойная, философская фантастика, которая больше похожа на поэтичную драму, чем на привычный научно-фантастический блокбастер.

Фото: Кадр из сериала «Рассказы из Петли»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
