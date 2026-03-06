Этот сериал от Okko мало кто заметил, а зря: копия лучших сезонов «Сверхъестественного»

В прошлом году на Okko тихо, почти незаметно, вышел проект под названием «Охотники за призраком». Изначально его хотели назвать иначе — «Мы здесь, чтобы вам помочь», но в итоге остановились на варианте, который сразу вызывает ассоциации с голливудской классикой.

Кого‑то это, наоборот, оттолкнуло — показалось, что очередная копия. И зря. Потому что русские «Охотники» оказались совсем не комедией с перестрелкой, а мрачным детективным триллером.

Главный герой — подросток, который после гибели матери пытается разобраться в обстоятельствах её смерти. Расследование превращается для него в способ пережить потерю.

Сюжет сериала

В городе появляется призрак, который вселяется в людей и подталкивает их к смерти. Местные в панике, полиция разводит руками, а на охоту выходит странная компания.

Бывший следователь Максим, его напарник по прозвищу Лысый, который не говорит ни слова, и четырнадцатилетний подросток. Мать мальчика сгорела в пожаре, и он уверен, что это сделал тот самый дух. С тех пор призрак преследует его.

Отзывы

Стоило зрителям добраться до первых серий, как все мысли про голливудских «Охотников за привидениями» развеялись сами собой. Вместо них в голову полезли совсем другие ассоциации — первые, ещё не заезженные сезоны «Сверхъестественного», которые до сих пор считаются эталоном.

И действительно, параллели прослеживаются: здесь так же сплетаются личные драмы героев и отдельные мистические расследования, которые не дают заскучать. Только русские авторы не стали копировать, а пошли своим путём — с неожиданными ходами и собственной атмосферой.