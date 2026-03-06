Меню
Этот сериал от Okko мало кто заметил, а зря: копия лучших сезонов «Сверхъестественного»

6 марта 2026 12:19
Кадр из сериала «Охотники за призраком»

Лента точно понравится любителям мистики.

В прошлом году на Okko тихо, почти незаметно, вышел проект под названием «Охотники за призраком». Изначально его хотели назвать иначе — «Мы здесь, чтобы вам помочь», но в итоге остановились на варианте, который сразу вызывает ассоциации с голливудской классикой.

Кого‑то это, наоборот, оттолкнуло — показалось, что очередная копия. И зря. Потому что русские «Охотники» оказались совсем не комедией с перестрелкой, а мрачным детективным триллером.

Главный герой — подросток, который после гибели матери пытается разобраться в обстоятельствах её смерти. Расследование превращается для него в способ пережить потерю.

Сюжет сериала

В городе появляется призрак, который вселяется в людей и подталкивает их к смерти. Местные в панике, полиция разводит руками, а на охоту выходит странная компания.

Бывший следователь Максим, его напарник по прозвищу Лысый, который не говорит ни слова, и четырнадцатилетний подросток. Мать мальчика сгорела в пожаре, и он уверен, что это сделал тот самый дух. С тех пор призрак преследует его.

Кадр из сериала «Охотники за призраком»

Отзывы

Стоило зрителям добраться до первых серий, как все мысли про голливудских «Охотников за привидениями» развеялись сами собой. Вместо них в голову полезли совсем другие ассоциации — первые, ещё не заезженные сезоны «Сверхъестественного», которые до сих пор считаются эталоном.

И действительно, параллели прослеживаются: здесь так же сплетаются личные драмы героев и отдельные мистические расследования, которые не дают заскучать. Только русские авторы не стали копировать, а пошли своим путём — с неожиданными ходами и собственной атмосферой.

«Мне очень понравился. Живой и умело обыгрываются страхи перед врачами, потери. Нет ощущения искусственности», «"Охотники за призраком" — один из лучших сериалов за последние годы, зря о нем так мало говорили. Снято логично и реалистично, насколько это возможно в фантастическом произведении», «"Охотники" зашли на ура! Правда, спецэффекты могли бы сделать получше. Но сама история и финал восторг», — отметили комментаторы в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Охотники за призраком»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
